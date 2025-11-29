李施嬅與車崇健結束8年情 亮相內地綜藝節目爆有一個女人最傷心

現年44歲的李施嬅（Selena）早前宣布與未婚夫車崇健（Anson）的婚事撻Q，並結束8年半的感情。最近，二人孖住參與內地綜藝節目《再見愛人5》，再次成為焦點。在最新一集中，李施嬅大爆為保護車崇健，從不會在家人面前講車崇健不好的地方，而她亦透露二人分開後，有一個女人最傷心！

從沒有說男方不是 在節目中李施嬅透露，其實李爸爸挺喜歡車崇健，因為她從來沒有在爸爸面前說過男方的不是：「其實我跟我爸說我們分開，我爸其實挺喜歡你，所以他(爸爸)就說，兩個人沒有解決不了的問題，但其實他也不了解，我也沒跟他說你，我們很多之間的一些問題或者是你怎麼處理，我生病的時候會怎麼樣，這些其實他全都不知道，我家人都不知道，真的不想他們不喜歡你。我跟我媽說我們分開，然後她也覺得很有沒有辦法挽留。」