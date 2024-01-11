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娛樂
2024-01-11 15:00:08

李施嬅落區做「教煮」 聯同黎諾懿殺入街市示範團年菜式

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黎諾懿在圈中出名廚藝了得，他更自認是街巿常客。

黎諾懿在圈中出名廚藝了得，他更自認是街巿常客。

農曆新年將至，適逢今年是三年疫情後復常的第一頓團年飯，有見及此，香港街市將於本月15日至下月9日推出以「新春家有廚神，廚神家有！」為主題的新年企劃，更邀請到三位星級廚師包括黎諾懿、煮食經驗逾30年的李錦聯及於網上坐擁超過13萬名會員的「靚油脂瘦身早餐會」創辦人Hilda Leung，各自設計一道好意頭的團年菜式，並親自到香港街巿選購新鮮食材，分別炮製「鮑你黃金滿屋皇子雞」、「新春橫財醬燒豬手」及「笑口常開麻辣奶油鮮蝦」，三款均色香味俱全，令人食指大動！三位星級廚師早前不但為香港街市拍攝烹飪短片，更將親自落區示範，向街坊親授成為廚神的秘訣。

曾主持《星級煮意》、《疫境廚神》及《滿足的味道》等飲食節目的黎諾懿，出名廚藝了得，他更自認是街巿常客，皆因自己「貪新鮮」！黎諾懿說：「作為一個喜愛下廚之人，我當然鍾情逛街巿，因為香港街巿的食材是每天新鮮送到，而選料好亦是打造美食的第一環。我也喜歡跟兒子『小春雞』一起買餸，一來可以讓他透過日常生活認識不同的食材及冷知識；二來是可以『父憑子貴』，因為香港街巿的檔主為人友善，不時誇獎『小春雞』活潑可愛，買菜買肉均有著數；買生果又送兩粒士多啤梨給他吃，實行慳住賺，將來等二兒子『小冬牛』大一些，三父子齊齊買餸應該有更多著數，哈哈！」黎諾懿又笑認全家人都是吃貨，不時在家庭群組中交換「街巿行情」，並說：「適逢香港街市旗下的21個街市更加碼推出『三重新年激賞』，當然要通知各區親友，一家大細齊齊去買餸兼領取新年優惠啦！」

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黎諾懿於1月15日將親臨青衣市場，即場示範星級團年菜式。 Hilda Leung下廚炮製「笑口常開麻辣奶油鮮蝦」。

李錦聯縱橫飲食節目逾30

至於縱橫飲食節目逾30年的李錦聯師傅，今次毋須出動「無敵鴛鴦剷」，只需一雙大筷子便輕鬆完成「新春橫財醬燒豬手」，惹味醬汁配搭豬手豐富的骨膠原，絕對是女士的養顏恩物。他說：「煮餸最重要是食材新鮮，其次才是配搭與技巧，所以我每日都會到街巿買餸，一來可以挑選最新鮮的當造食材；二來跟檔主們都是老朋友，每天閒話家常也是賞心樂事呢！適逢今年是龍年，龍是中國人的吉祥物，團年飯當然要更加揼本，到各區的香港街巿選購食材，更可以慳住賺，絕對是精明消費者之選！」三位星級名廚黎諾懿、李錦聯及Hilda Leung，將會於1152229日落區做「教煮」，以及跟巿民大玩遊戲。其中諾懿將於115日聯同憑《新聞女王》人氣爆燈的李施嬅親臨青衣市場，即場示範星級團年菜式，暢談烹飪心得，潮爸美女更會率先與8.8米長的飛天「祥」龍打卡。

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李錦聯縱橫飲食節目多逾30年。 李錦聯設計團年菜式「新春橫財醬燒豬手」。 李施嬅會到青衣市場，暢談烹飪心得。
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