李昇基台北開演唱會fans激動落淚　坦言「過去半年發生很多事」

李昇基21日在台北TICC登台舉辦《2023 LEE SEUNG GI ASIA TOUR CONCERT IN TAIPE》演唱會。（圖／多大整合行銷提供）

記者陳曉涵／採訪報道 睽違4年，李昇基21日在台北TICC舉辦《2023 LEE SEUNG GI ASIA TOUR CONCERT IN TAIPE》演唱會。這也是李昇基升格人夫首度到台灣，現場湧入近2000 fans應援，開場後，台下有fans一見到李昇基就感動落淚。