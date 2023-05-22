李昇基台北開演唱會fans激動落淚　坦言「過去半年發生很多事」

記者陳曉涵／採訪報道
睽違4年，李昇基21日在台北TICC舉辦《2023 LEE SEUNG GI ASIA TOUR CONCERT IN TAIPE》演唱會。這也是李昇基升格人夫首度到台灣，現場湧入近2000 fans應援，開場後，台下有fans一見到李昇基就感動落淚。
李昇基：想嘗試唱中文電影歌曲
原定18:30的演唱會，因現場設備關係，延後15分鐘，直到18:45分李昇基才以一身白色西裝帥氣現身演唱〈走少年路〉，台下還有fans激動到落淚。李昇基一開口就秀出標準中文，「台北！好久不見！ 我是李昇基我來台北很開心，我想你們了！」雖然4年沒來台，但李昇基表示自己一點都沒有陌生感，此時台下立刻有fans熱情大喊「不要走！」他開心微笑回應「我會常來的！」李昇基也透露因為高中第二外語學的是中文，表示很想嘗試配唱中文電影主題曲，來台積極「找工作」。他更興奮表示回韓國要再找中文歌曲練唱，一秒拉進與台下fans距離。
4月剛升格人夫李昇基與交往兩年多的女友李多寅結婚，人生進入新階段，李昇基透露這回來台辦演唱會的原因，他說，「過去半年在我身邊發生很多事情 ， 在這過程中還是想辦一下亞洲巡迴，我想找一下歌手的定位，所以這次想用演唱會的方式跟fans見面。」也承諾fans將來有機會的話，希望自己可以唱中文歌。李昇基在4月迎娶演員女友李多寅，由於李多寅的繼父李洪憲官司纏身，加上媽媽甄美里曾被爆出利用內線交易獲取暴利，遭受外界質疑。儘管兩人好感度相差甚多，但李昇基仍堅定心意結婚，李昇基不顧反彈聲浪，發表愛妻宣言表示「我的妻子不能選擇父母」霸氣護妻。
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