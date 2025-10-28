李明慧再爆陳耀陽警告女兒勿報警 否則會不留痕跡燒毁一切

日前，李明慧在人稱「貓貓校監」呂詩慧（呂校長）的社交平台公開豪門家事，大爆母女要向前夫皇帝式下脆求饒，停止暴力發生；在首條短片播出後，呂校長表示收到警告要求停播， 否則會遭受「懲罰」。今早，呂校長就無懼警告，再釋出第二條訪問短片，片中，李明慧再爆前夫跟兒女的訓話，並叫女兒如受到傷害千萬不要報警，否則會不留痕跡的燒毁媽媽在家的一切，後果慘痛。

受暴力對待

李明慧指受到前夫的暴力對待，「向我抌玻璃杯、抌書本文件掃晒啲嘢落地下，其實呢個係常見，之後我有瘀傷，佢會帶我落去見工人，然後同啲工人講『嗱！唔係我做㗎，記住唔係我令到佢瘀㗎！』」李明慧指向呂校長細訴這些事情，感覺非常可恥丟臉：「你越問我，我越同你講，其實我覺得係極之shameful （丟臉）嘅一件事，亦都唔會有人imagine（想像）到呢樣嘢發生喺我身上。」

前夫向女兒的訓話

李明慧公開一段前夫向女兒的訓話，男方向女兒表示在任何情況下都不可以出賣你喜歡的人，李明慧以英文讀出内文：「可以從我身上學習一件事，永遠不要背叛你所愛的人，記住這一點，想一想然後和你的媽媽談談，看看你要做什麼。現在已沒有回頭路了，我要和她徹底決裂，今晚她走後，我會把這裡屬於她的所有東西都燒掉，我會生一把大火，把所有東西都燒掉，今晚之後，她將沒有任何證據證明自己曾在這所房子裡住過，所以我也想你學習一下。」