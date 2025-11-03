李明慧女兒發千文指無罪釋放並不意味清白 揭擔心母親安危徹夜難眠

前港姐亞軍李明慧於2003年與已故著名教育家陳樹渠的幼子陳耀陽結婚，婚後誕下一對龍鳳胎。不過，在今年1月卻爆出陳燿陽在赤柱寓所涉持刀恐嚇李明慧事件，二人結束22年婚姻，更對薄公堂。陳燿陽被控刑事恐嚇罪及襲擊致造成身體傷害罪 ，但最終控方沒有足夠證據顯示被告犯案，陳燿陽獲裁定全部罪脫。日前，李明慧在人稱「貓貓校監」的呂詩慧（呂校長）的社交平台公開豪門家事，向老公下脆求饒避免捱打後，日前，李明慧的女兒Ava在社交平台發出千字長文，揚言要揭露真相。



無罪釋放並不意味清白 女兒Ava指無罪釋放並不意味着清白，無罪推定是一種法律原則，而非事實，而判決結果沒有反應出實際發生的行為及事件的責任。她續指過去長期遭受言語及巨大的精神創傷，令她感到害怕及大受傷害，留下的「傷疤」亦只有時間才能治癒。Ava 憶起當日的情況表示：「無罪釋放並不能抹去那一天發生的一切，它依然深深烙印在我的記憶中。課堂上收到簡訊時我心跳加速，當那人走進家門時我雙手顫抖，不知該收拾什麼行李，腦海中一片空白，甚至不確定自己是否還能回到房間。在臨時住所等待母親的那個夜晚，焦慮讓我徹夜難眠。我和哥哥在母親的安危不明的情況下，焦急地等待著，每一分每一秒，每一小時。」

法律無法抹去一切 Ava 續指無罪釋放並不能抹去母親的財物被扔進垃圾袋、被迫離開她一直努力守護的家，走廊地板上散落的碎玻璃、母親面對刀刃時感受到的恐懼，以及祖父因無法保護自己的女兒而痛哭流涕的場面，她表示母親頸部、手臂和肩膀上的瘀青，這些暴力的痕跡，任何法律判決都無法抹去。

