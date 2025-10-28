李明慧爆母女向前夫陳燿陽皇帝式下跪求饒 呂校長收警告下令停播短片

前港姐亞軍李明慧於2003年與已故著名教育家陳樹渠的幼子陳耀陽結婚，婚後誕下一對龍鳳胎。不過，在今年1月卻爆出陳燿陽在赤柱寓所涉持刀恐嚇李明慧事件，二人結束22年婚姻，更對薄公堂。陳燿陽被控刑事恐嚇罪及襲擊致造成身體傷害罪 ，但最終控方沒有足夠證據顯示被告犯案，陳燿陽獲裁定全部罪脫。日前，李明慧決定在人稱「貓貓校監」的呂詩慧（呂校長）的社交平台公開豪門家事，她大爆母女要向前夫皇帝式下脆求饒，求停止暴力發生。

公開家事 以正視聽

李明慧選擇在社交平台公開豪門家事，是為了可以得到一個平反的機會，以及保障她自己和家庭成員，她表示已經25年多沒有接受過任何訪問，婚後亦甚少露面。呂校長指一直覺得李明慧與前夫非常恩愛，但今年初卻發生不愉快事件，李明慧表示：「（ 恩愛）外間覺得 ，身心都受到影響，但我需要唔再沉默嘅原因，因為我兩個仔女，主要我今日想同你有呢個面談，都係因為要保護我兩個小朋友，尤其是個女。」