李明慧爆母女向前夫陳燿陽皇帝式下跪求饒 呂校長收警告下令停播短片

前港姐亞軍李明慧於2003年與已故著名教育家陳樹渠的幼子陳耀陽結婚，婚後誕下一對龍鳳胎。不過，在今年1月卻爆出陳燿陽在赤柱寓所涉持刀恐嚇李明慧事件，二人結束22年婚姻，更對薄公堂。陳燿陽被控刑事恐嚇罪及襲擊致造成身體傷害罪 ，但最終控方沒有足夠證據顯示被告犯案，陳燿陽獲裁定全部罪脫。日前，李明慧決定在人稱「貓貓校監」的呂詩慧（呂校長）的社交平台公開豪門家事，她大爆母女要向前夫皇帝式下脆求饒，求停止暴力發生。
公開家事以正視聽
李明慧選擇在社交平台公開豪門家事，是為了可以得到一個平反的機會，以及保障她自己和家庭成員，她表示已經25年多沒有接受過任何訪問，婚後亦甚少露面。呂校長指一直覺得李明慧與前夫非常恩愛，但今年初卻發生不愉快事件，李明慧表示：「（ 恩愛）外間覺得 ，身心都受到影響，但我需要唔再沉默嘅原因，因為我兩個仔女，主要我今日想同你有呢個面談，都係因為要保護我兩個小朋友，尤其是個女。」
下跪道歉
呂校長指聽了夫婦二人之間的一些錄音，而李明慧女兒亦向她說的口供，均是嚴重令人不安的，她坦言去做這個訪問沒有任何得益，但因為想保護女性，尤其是一位年輕女性才決定去做，她續問李明慧兩母女犯了什麼錯，為何需要下跪向一個男人道歉？李明慧直言：「因為我哋唔去到呢個位，根本嗰啲rage（憤怒）係唔會dissipate(消失），如果我哋唔去做呢啲咁屈服嘅動作，就會繼續有其他人受創傷（呂：你講到好似一個皇帝叫人哋下脆？) 類似啦，非常之羞辱，點解我要唔再沉默，就係因為我要站起來。」 李明慧指自己兒時從未被父母打過，亦沒有試過下跪道歉，婚後卻變了另一個生活模式，直至今年1月決定離開這段婚姻，才開始感到清晰。
一個母親的懺悔
李明慧指：「其實is very disgusting（好噁心)，完全冇做錯事情，只係佢覺得我哋做錯囉（呂：阿女話唔覺得自己錯，但佢都要脆，而你亦都會話脆啦！)係，因為如果我哋唔做呢個動作係，唔會停止屋企嘅暴力。」她承認作為母親的錯誤，因為要保住男方的名譽及面子，所以和女兒屈服，「呢樣嘢我係做錯咗嘅。」而在首條短片出街十多小時後，今早，呂校長在社交網表示：「我剛收到警告，若繼續把面談片段公開而影響權貴名人我將會受到『懲罰』。」