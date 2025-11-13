李明慧疑指前夫耍橫手 公開反擊問是否想逼死她

李明慧疑指前夫耍橫手 。

前港姐亞軍李明慧今年初與已故著名教育家陳樹渠的幼子陳耀陽宣布離婚。最近，李明慧在人稱「貓貓校監」呂詩慧（呂校長）的社交平台公開豪門家事，大爆母女要向前夫下脆求饒，停止暴力發生；而在短片播出後，呂校長表示收到警告要求停播， 否則會遭受「懲罰」，其後，亦湧現不少攻擊李明慧及呂校長的留言，昨日，李明慧再現身呂校長的社交平台，並連發布3段片段反擊，疑指前夫「耍手段」。

有人想「噤聲」 首條片段李明慧表示有人想「噤聲」：「在這段時間裡，我非常感激所有有心人及同行者對我和女兒處境的理解與關懷。我希望藉此機會，讓大家與我一同見證。近日，我看到不少針對我的攻擊性言論，甚至有人動用具影響力的人士利用媒體，以誤導性報導來抹黑呂校長。其目的只有一個——要我噤聲。這種行為令我深感恐懼。」



傷口灑鹽 在第二條短片李明慧則指網民對她的攻擊，是在傷口灑鹽：「當你們選擇支持那位曾經虐待我和我的孩子的人，其實就是在我們的傷口上灑鹽。我看得一清二楚。這不是遊戲，而是罪行。在此，我真誠地說一句：我想向呂校長致以歉意。在我最無助的時候，呂校長只是善意地為我，提供了一個可以表達的窗口，卻因此不斷遭受攻擊，這令我感到非常難過。」

疑指前夫耍橫手 最後一條短片，李明慧則疑指前夫耍橫手去抹黑人，她說道：「以下這段說話是給你一個人聽，你應該明白，也心中有數。請你現在不要再耍橫手去抹黑人，去散播侮辱他人的言語。你可知道自己正在做什麼？你是想逼死我嗎？最起碼的，你欠女兒一句真誠的『對不起』。」

