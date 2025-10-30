李明慧被趕出名門疑有內情 驚爆老公陳耀陽藏「唔見得光用具」

與翁嘉穗、佘詩曼同屆、參加1997年香港小姐競選奪得亞軍的李明慧，於2003年與已故著名教育家陳樹渠的幼子陳耀陽結婚，婚後誕下一對龍鳳胎。今年1月，卻爆出陳燿陽在赤柱寓所涉持刀恐嚇李明慧事件，二人結束22年婚姻，如今還對薄公堂。最近，李明慧接受人稱「貓貓校監」的呂詩慧（呂校長）訪問，在對方的社交平台公開豪門家事，揚言要大爆男方的真面目。

非自願搬走 繼在日前公開的影片中，李明慧自爆與女兒要向老公下脆求饒避免捱打後，呂校長今日再公開另一條影片，從李明慧手機公開的錄音中聽到，陳燿陽情緒失控喝令李明慧報警，李明慧指丈夫失控是經常性發生，當時揚言要報警趕妻子離開寓所。李明慧狠批陳燿陽卑鄙，更大爆：「除咗佢卑鄙之外，其實應該係有啲物件喺間屋度，係一定要散走嘅。」呂校長即問：「唔見得光？」李明慧點頭示意並續說：「唔見得光，或者係有啲武器啦。」李明慧不滿陳燿陽向外說她是自願離開，但李明慧披露自己是被勒令即時執包袱離家，當時陳燿陽迫妻子用垃圾袋搬走物件。李明慧離家後曾返回寓所被拒，她公開的錄音聽到陳燿陽說：「唔係呀大佬，我唔會俾你返轉頭。」陳燿陽更情緒激動兼爆粗恐嚇，李明慧坦言沒有打算把事情「搞得咁僵」。