李樂詩文佩玲孖何佩盈組女團 太愛唱歌中年再出道

八九十年代實力派女歌手李樂詩、文佩玲今日到紅磡出席「《同心同路。聲動香港》慈善音樂會」記者會，同場有胡渭康、韋綺珊、何啟南、譚嘉儀、支嚳儀、涂家堯、顏米羔、劉威煌、沈宗賢等。是次音樂會獲得多個企業、基金會及社會團體鼎力支持，旨在感謝社工、義工及市民，齊為香港打氣，祝福香港。收益用於早前大埔火災受影響人士，協助社區重建，並藉此傳遞社會關愛與和諧的信息。

席間大會提到文佩玲和李樂詩連同何婉盈將會在2月13日晚上以限定組合Super Queens的形式現身。文佩玲和李樂詩接受訪問時，表示何婉盈因事未能出席。她們透露早前曾在內地以Super Queens名義開騷，並計劃3月7日在廣州開演唱會，至於屆時表演甚麼曲目，有待大會安排。文佩玲表示歌曲將會以正能量、愛心的歌曲為主，李樂詩表示可能到時會跳舞。

問到跳舞是否她們的挑戰，文佩玲就覺得非常好玩，亦相信三個人一齊跳唱會好好看。談到他們的作品過去都是以抒情的為主，今次演出會否也是選擇這些歌曲，她們表示甚麼歌曲也可以。