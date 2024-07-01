李泇霖搞比賽邀譚輝智Kellyjackie做嘉賓 預告新作快將推出

昨日(30日) 譚輝智、Kellyjackie及李泇霖等到將軍澳出席歌唱比賽活動，三位上台先後獻唱，Kellyjackie及李泇霖更擔任大會評判。

譚輝智在活動上選唱林子祥的《抉擇》、陳奕迅的《今天等我來》以及學友的《如果‧愛》。他接受訪問時表示：「看見今次比賽的朋友，也想起自己參加《中年好聲音2》的經歷。失意時，最重要是別忘記對歌唱的熱愛和初心，繼續前進。其實唱歌是很簡單的事，喜歡唱就努力堅持。」

輝智更透露，原來他很喜歡唱慘情歌，希望將來可以有更多原創新歌，與大家分享更多他對音樂的激情。他表示稍後一家人將到新加坡旅行探親，並稱自己入行後少了跟子女相處，將會趁暑假做司機送小朋友去上興趣班，爭取見面時間。