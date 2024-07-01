李泇霖搞比賽邀譚輝智Kellyjackie做嘉賓 預告新作快將推出

昨日(30日) 譚輝智、Kellyjackie及李泇霖等到將軍澳出席歌唱比賽活動，三位上台先後獻唱，Kellyjackie及李泇霖更擔任大會評判。
譚輝智在活動上選唱林子祥的《抉擇》、陳奕迅的《今天等我來》以及學友的《如果‧愛》。他接受訪問時表示：「看見今次比賽的朋友，也想起自己參加《中年好聲音2》的經歷。失意時，最重要是別忘記對歌唱的熱愛和初心，繼續前進。其實唱歌是很簡單的事，喜歡唱就努力堅持。」
輝智更透露，原來他很喜歡唱慘情歌，希望將來可以有更多原創新歌，與大家分享更多他對音樂的激情。他表示稍後一家人將到新加坡旅行探親，並稱自己入行後少了跟子女相處，將會趁暑假做司機送小朋友去上興趣班，爭取見面時間。
李泇霖(Jenny)舉辦了歌唱比賽多年，來到今年第15年。她說︰「雖然我辦了那麼多年比賽，但這次『So I Say I Love You唱出真情歌唱比賽』竟創造了前所未有的新紀錄！分組賽中出現了15年來最年輕的得獎者，她是一位只得五歲半的小妹妹！另外，有對分別來自美國和英國的一男一女參賽者，本身是分隔異地的好朋友，他們竟越洋飛來香港參加合唱組比賽，使我們這次比賽成為了國際賽事，是一項難能可貴的有趣紀錄！」
她預告新歌會以愛情為主題，題材更用好「爆」去形容。 歌屬於抒情慢歌，與《梅特林克的青鳥》的流行搖滾風格截然不同，而且相當容易上口，希望大家有煥然一新的感覺。歌曲正進行後期製作，將於暑假推出。她希望可以在今年內完成一個音樂企劃。她說︰「透過一系列原創新歌，唱出女性身處現今世代的恐懼、憂慮、挑戰、希冀與盼望，為大家帶來鼓舞與力量！」