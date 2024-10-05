李然新歌發布會獲郭偉亮力撐 MV男主角謝高晉贈唇印內褲送驚喜

唱作歌手李然（Leanne Li）於昨日舉行全新單曲《提防騙局》及MV發布會，著名監製郭偉亮（Eric Kwok）和MV男主角謝高晉亦有到場支持。這首由李然親自作曲的歌曲，已經在各大串流平台上架，而MV昨晚已在YouTube首播。歌曲探討了愛情中的迷惘與懷疑，並邀請了著名詞人T-Rexx填詞、Leonaka負責編曲，監製郭偉亮親自操刀，為歌曲增添了更多層次感。
李然談及創作靈感時提到，最近不少朋友問她是否參加《中國好聲音》時知曉內幕。她澄清表示，自己完全憑藉實力從海選中脫穎而出，並無所謂的「騙局」。此外，李然也分享了自己曾經在網上購物時被騙的經歷，這讓她對於「騙局」有更深刻的感觸。她最後選擇報警，希望能夠避免更多人受騙。
李然也談到與郭偉亮的合作，表示由於工作關係早已認識郭偉亮，而這次完成新歌創作後，便主動將作品發給他徵求意見。Eric不僅提供了寶貴建議，還欣然答應擔任監製，為歌曲注入了豐富的情感與層次，最終呈現出一首打動人心的作品。
李然在發布會上首度公開了她的新歌《提防騙局》MV，由型男演員謝高晉擔任男主角，故事圍繞一樁牽涉機械人的情殺案，充滿未來感與科技元素。MV透過高科技的視覺效果與深刻的人性情感交織，呈現出緊張而懸疑的情節，現場觀眾目不轉睛，隨後更報以熱烈掌聲。活動尾聲，李然特別準備了「提防騙局百寶袋」作為禮物送給郭偉亮和謝高晉，袋內裝有放大鏡和電筒，象徵「帶眼識人」，防止受騙。令人驚喜的是，謝高晉突然送出特別回禮，拿來一條印有唇印的男裝內褲，幽默地紀念他在MV中奪走了李然的螢幕初吻，逗得李然開懷大笑！