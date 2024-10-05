李然新歌發布會獲郭偉亮力撐 MV男主角謝高晉贈唇印內褲送驚喜

唱作歌手李然（Leanne Li）於昨日舉行全新單曲《提防騙局》及MV發布會，著名監製郭偉亮（Eric Kwok）和MV男主角謝高晉亦有到場支持。這首由李然親自作曲的歌曲，已經在各大串流平台上架，而MV昨晚已在YouTube首播。歌曲探討了愛情中的迷惘與懷疑，並邀請了著名詞人T-Rexx填詞、Leonaka負責編曲，監製郭偉亮親自操刀，為歌曲增添了更多層次感。

李然談及創作靈感時提到，最近不少朋友問她是否參加《中國好聲音》時知曉內幕。她澄清表示，自己完全憑藉實力從海選中脫穎而出，並無所謂的「騙局」。此外，李然也分享了自己曾經在網上購物時被騙的經歷，這讓她對於「騙局」有更深刻的感觸。她最後選擇報警，希望能夠避免更多人受騙。