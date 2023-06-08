李煥明西九開慈善騷 呂珊 黃翊 瑪姬義演助好友

受黃翊激發開始寫歌

瑪姬跟Wendy已認識15年，Wendy舉辦每個一個活動，都由她擔任司儀，瑪姬昨晚共唱了兩首歌，其中一首是陳慧嫻的《距離》，另一首與梁榮智合唱《神話．情話》，瑪姬的歌聲獲得不少掌聲，Wendy大讚瑪姬對唱歌認真，不斷求進，到如今仍然是每星期都去學唱歌，很值得學習。黃翊稱，跟Wendy很有緣，Wendy表示，她就是聽了黃翊的《黃昏戀人》便開始寫歌，黃翊這晚獻唱《黃昏戀人》，叫場觀眾亮起手機燈光支持Wendy。