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娛樂
2023-06-08 22:28:49

李煥明西九開慈善騷 呂珊 黃翊 瑪姬義演助好友

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(左起)瑪姬、Wendy及鍾雨璇，合照留念。

來自創科界的李煥明博士(Wendy Lee)，一向都熱愛音樂更成為跨行業作曲家昨晚她於西九文化區自由空間留白Live House，舉行《明明白白李煥明作品慈善音樂會》。而演唱會門票收益扣除行政開支籌得超過12萬元，全數撥捐受惠機構「樂兒計劃成長基金」，資助基層學生之音樂培訓課程，並為他們提供所需樂器及設備。

 

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昨晚音樂會收益撥捐「樂兒計劃成長基金」，成績理想，Wendy很開心獲得各方好友支持，令音樂會很成功，她表示期待有再有下一次的演出。而曾唱過Wendy作品的歌手及她的樂壇好朋友們，支持她今次善舉而答應特別演出當中包括呂珊、黃翊、蔣嘉瑩、漢陽、譚嘉荃、瑪姬、鍾雨璇、李建龍、敖可凝、羅啟聰、黃寶瑤及許明峰等。

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受黃翊激發開始寫歌

瑪姬跟Wendy已認識15年，Wendy舉辦每個一個活動，都由她擔任司儀，瑪姬昨晚共唱了兩首歌，其中一首是陳慧嫻的《距離》，另一首與梁榮智合唱神話情話》，瑪姬的歌聲獲得不少掌聲，Wendy大讚瑪姬對唱歌認真，不斷求進，到如今仍然是每星期都去學唱歌，很值得學習。黃翊稱，跟Wendy很有緣，Wendy表示，她就是聽了黃翊的《黃昏戀人》便開始寫歌，黃翊這晚獻唱《黃昏戀人》，叫場觀眾亮起手機燈光支持Wendy。

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音樂會圓滿結束，Wendy跟一眾好友歌手大合照。

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