李煥明西九開慈善騷 呂珊 黃翊 瑪姬義演助好友

來自創科界的李煥明博士(Wendy Lee)，一向都熱愛音樂，更成為跨行業作曲家，昨晚她於西九文化區自由空間留白Live House，舉行《明明白白李煥明作品慈善音樂會》。而演唱會門票收益扣除行政開支，籌得超過12萬元，全數撥捐受惠機構「樂兒計劃成長基金」，資助基層學生之音樂培訓課程，並為他們提供所需樂器及設備。
昨晚音樂會收益撥捐「樂兒計劃成長基金」，成績理想，Wendy很開心獲得各方好友支持，令音樂會很成功，她表示期待有再有下一次的演出。而曾唱過Wendy作品的歌手及她的樂壇好朋友們，支持她今次善舉而答應特別演出，當中包括呂珊、黃翊、蔣嘉瑩、漢陽、譚嘉荃、瑪姬、鍾雨璇、李建龍、敖可凝、羅啟聰、黃寶瑤及許明峰等。
受黃翊激發開始寫歌
瑪姬跟Wendy已認識15年，Wendy舉辦每個一個活動，都由她擔任司儀，瑪姬昨晚共唱了兩首歌，其中一首是陳慧嫻的《距離》，另一首與梁榮智合唱《神話．情話》，瑪姬的歌聲獲得不少掌聲，Wendy大讚瑪姬對唱歌認真，不斷求進，到如今仍然是每星期都去學唱歌，很值得學習。黃翊稱，跟Wendy很有緣，Wendy表示，她就是聽了黃翊的《黃昏戀人》便開始寫歌，黃翊這晚獻唱《黃昏戀人》，叫場觀眾亮起手機燈光支持Wendy。