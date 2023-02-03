李牧師透露阿Mo留港治療原因 感激院方破例准So Ching每天陪伴起極大作用

李牧師透露阿Mo在一月中接受一個新的醫療團隊及新的醫療計劃，阿Mo很清楚每一個進程，知道若他做得好，便可以進入下一個階段，這個盼望對他或對任何人來說很重要。至於阿Mo一直在香港接受治療，李牧師表示伊利沙伯是一個處理急症的醫院，當阿Mo維生指數穩定時便要離開，他指曾聯絡加拿大一間大學的復康教授，對方也向他介紹美國的復康中心，但認為阿Mo不要回加拿大做復康，因為加拿大的醫療制度是人人平等，不會有額外新科技的治療給阿Mo，而且在香港有家人及女友陪伴。

曾數度獨自在房嚎哭

李牧師重提阿Mo事發當晚，他說︰「屏幕跌在阿Mo的頸上，只差1、2吋位置，他的頭便會破開。當晚，我們不在阿Mo身邊。當時哥哥一家過了加拿大探望我們，家姐也在加拿大，沒有任何家人，只剩他一個在香港。我們接到消息時很緊張，雖然他的叔叔、姑姐及堂兄弟立即跑到醫院，但醫院不准他們見面。阿Mo在那個處境下也不想應付任何人，除了他的女朋友。」李牧師表示阿Mo被送院後立即接受不同專科檢查，於8小時內動了7次手術，在他入手術室前，醫院安排他們跟阿Mo用視像見面給他鼓勵，並指兒子當刻是清醒的。他又指當晚幸好其中一位觀眾是醫生，見到出事立即上台固定阿Mo，不許別人移動他及為他急救，後來更知道這位醫生原來是其大兒子的同學。

見兒子飽受痛苦，李牧師透露曾有幾次獨自在房內嚎哭，更曾試過躺在牀上刻意不動，去體會兒子的感覺，他說︰「躺在牀上刻意不動，我10分鐘已不能忍受，所以在這些難關之中，他真的很勇敢面對，對他來說是一個很大的折磨。」李牧師特別感謝醫院的安排，讓So Ching 可以每天到醫院陪伴阿Mo，他表示：「多謝醫院刻意安排，讓佢女朋友可以天天到醫院。佢哋有規矩，點能夠畀你日日到醫院，佢哋最後發現阿Mo好需要精神上嘅陪伴同治療，佢哋有臨床心理學家、輔導，但也未能達到效果，因為唔知道阿Mo嘅處境同背景，都唔認識阿Mo嗰個行業，所以最後決定畀女朋友留喺醫院，畀佢精神上及心理上嘅支撐，的確對佢起咗一個好大嘅鼓舞及幫助。」