李玟一度暴瘦到剩93磅 富商老公被爆三度出軌鬧婚變

現時47歲的李玟(Coco)2011年與年長她16歲的加拿大籍20億身家富商Bruce結婚，婚後她一直疼愛Bruce和前妻所生的兩個女兒，視如己出。日前有消息再度爆出Bruce偷吃嫩妹，三度出軌，而半年前Coco已搬離愛巢，二人目前是分居狀態。

其實近年曾有不少報道指Coco的婚姻亮起紅燈，Bruce被爆接二連三出軌，再度與年輕外籍女子鬼混，而最痛心的是原本與Coco關係不錯的繼女，在Bruce被揭不忠後，竟然站在爸爸那邊，疏遠Coco，Coco在雙重打擊下相當傷心；Coco日前在社交網貼出自己身上掛著引流袋，暴瘦到剩42.3公斤（約93磅），令人聯想到暴是否和婚變有關，一眾歌迷都非常擔憂她的身體狀況。

同時，Coco在跨年當天亦有發文回顧2022年經歷的點滴，她表示「愛」與「信念」是她今年最喜歡的字，並寫道：「生活有時並不容易，但是我想用女戰士的態度來勇敢的面對生活裡面的各種艱難。我們無法控制人生會發生什麼，但是我們可以選擇自己的態度」最後，她表示2022終於找到真實的自己，似乎充滿正能量，並透過文字對自己打氣。對此，Coco 的親姐姐Nancy亦回覆傳媒表示:「這是她私人的事情，我也不知道是誰幫她這樣寫這個，因為這是私人的東西，我也不能作主是事實還是不是事實。」Nancy也強調：「誰把她的隱私公開，她不願意分享有她的原因。」