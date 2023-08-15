李玟丈夫Bruce發聲明反擊 談妻子患癌期間離港真相

對此，Bruce再發中文聲明回應，強調與CoCo的婚姻及財產屬於個人隱私，任何人也不可洩露。Bruce談到去年夏天，和CoCo在馬爾代夫度假時，CoCo告訴他可能罹患癌症，當時Bruce第一時間安排CoCo回港就診檢查，CoCo檢查後翌日因工作需要前往中國內地，男方則前往歐洲探望家人。在CoCo於中國內地隔離期間，才告知丈夫確診乳腺癌的消息，而她決定完成中國的節目錄影場後才回港就醫，並非如外界所傳他在妻子確診仍出發外遊。

48歲的李玟（CoCo）上月逝世震驚整個華語樂壇，她死後卻有疑似她的聲帶流出，內容是她呻老公指她難服侍，而其外籍老公Bruce Rockowitz一直因出軌疑雲令他成為眾矢之的。

友人代否認小三傳聞

對於被指偷食小三長達三年，據Bruce身邊朋友代他平反，並稱所謂小三的報道只是「假新聞」，且對無辜的人造成了很大的影響，更強調Bruce已經超過5年沒有去過上海。Bruce好友又透露，其實在CoCo告別式當天，Bruce事先就已訂製花牌，還有訂購單據可以作為證據，只是當日花牌送到現場之後，被以「家屬未到」的理由拒收，所以最後直接遭到退回。

Bruce 聲明內容全文

2023年7月27日，我就本人和CoCo的婚姻及財產狀況進行了回應。但部分主體仍拒不刪除不 實言論，還繼續傳播有關我和CoCo的不實言論。對此，本人再次鄭重聲明如下:



去年夏天，我和CoCo在馬爾代夫度假時，CoCo告訴我她覺得自己可能罹患癌症。我第一時 間安排CoCo回香港就診檢查，CoCo檢查後的次日因工作需要前往中國內地，而我則前往歐 洲探望家人。在CoCo於中國內地隔離期間，我收到CoCo確診乳腺癌的消息。而她決定於完 成中國好聲音的節目製作，才回港就醫。



我與CoCo的婚姻及財產狀況均為個人隱私，任何主體都不得以刺探、侵擾、洩露、公開等方 式侵害他人的隱私權。而所謂我與CoCo的婚姻及財產狀況的言論嚴重背離事實，系部分主體 為博取流量的惡意炒作行為，已嚴重侵犯我的名譽權。嚴正警告相關侵權行為人立即停止侵權 行為，刪除有關我與CoCo的婚姻及財產狀況的不實言論。網絡非法外之地，我已委託律師事 務所，對任何主體超越道德和法律底線，拒不刪除或繼續傳播侵犯我本人和家人的合法權益的 言論，運用法律手段追究到底，決不姑息!

我堅決否認任何被錯誤陳述的虛假言論, CoCo已經離世了，我請求各界尊重CoCo，讓她得 到安息。我不會再對任何不實言論，背離事實的報導作出任何回應。

特此聲明!