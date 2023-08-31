李玟再有37秒生前錄音流出 哭訴腿患嚴重令網民嘆心酸

48歲一代歌后李玟（CoCo）上月5日離世，她生前受病魔及腿傷煎熬，怎料逝世後卻爆出去年被《中國好聲音》節目組的霸凌風波，相關錄音檔及影片相繼曝光，節目也宣告暫停播出。
昨日，中國網上又傳出李玟生前傳給好友的一段37秒錄音，CoCo哭訴腿部傷痛，喊至沙啞說：「Hello 親愛的，如果你現在有空，我起來了，你可以打給我嗎？我的腿，我的腿好難受啊，不是跟你分享負面的東西哦，就是太難受，睡也不行，坐也不行，走也不行啊，現在好嚴重哦，反正你可有空打給我？」讓粉絲聽完十分難受且心痛。
李玟天生左腿有缺陷，兩歲曾動手術但沒有成功，去年10月排舞時舊患復發、髖關節移位並壓住神經，嚴重影響到她的日常生活，今年2月又再入院接受手術，然而去年錄影《中國好聲音》卻遭節目難為及侮辱，她生前控訴節目不公，更透露當時自己的腿傷很嚴重，但不希望畫面難睇，所以堅持棄用拐杖、坐輪椅，只和學員說好幫忙攙扶，也通知了製作單位。可惜上台後，製作單位卻刻意叫走學員，讓穿高踭鞋的CoCo當場跌倒，讓她痛心稱：「28年做一個歌手，站在台上被人侮辱，這個叫侮辱、被欺負！有人在乎這個感受嗎？」不過，有網民卻認為，CoCo死後仍不斷有她的生前錄音流出，是對死者不敬及消費死人。