歌手李玟(Coco)近月來的離婚傳聞不絕於耳,早前自爆暴瘦剩得93磅,令人擔心其身體狀況。

李玟與加拿大籍富商Bruce結婚11年,男方爆出偷食報道,據指兩夫妻已經分居,而趁住近日推出新歌《Tragic》,李玟被指憑歌曲來抒發離婚心情,而她趁情人節更在微博上發文寫:「愛情走到這裡,一個詞:tragic(悲劇)!」立即引起外界好奇是否是暗指真的決定離婚。昨日,李玟已在微博宣傳新歌,並寫下:「離開是最好的安排,It's too late for 'I love you' s.」雖然只是新歌內容,但剛好鬧出婚變風波,難免惹外界猜測當中是否有弦外之音。