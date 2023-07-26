李玟扶靈名單曝光 甄妮專程赴港送別一代歌后

甄妮赴港送別CoCo

甄妮當時得知CoCo死訊之後，非常愕然，更在社交平台連發多則帖文，難以接受對方離世。李玟曾表示媽媽一向視甄妮為偶像，自己因此也聽著甄妮的歌曲長大，而她每次見到對方時，也會主動上前跟她打招呼並稱自己是她的歌迷。甄妮過去開演唱會從不請嘉賓，但CoCo成唯一一位打破規定成對方個唱的嘉賓。早年CoCo接受大陸訪談節目時，她表示覺得甄妮才是自己的媽媽，初見對方時更感動到哭出來。她說︰「一次甄妮在香港開演唱會，她告訴我她從來不邀女歌手，可是我是她唯一的女歌手邀請做嘉賓，那天我去綵排，戴著墨鏡看到她我就哭了，因為我小時候常常聽她的歌，有時候做夢會覺得她才是我媽媽，She’s so beautiful！在那刻看到她的時候，我心跳得很快，然後我就流眼淚。」