李玟新錄音曝光斥《中國好聲音》導演「故意整我」　學員自責因「怯懦」未有即時發聲

記者黃玉婷／綜合報道

天后李玟生前控訴《中國好聲音》錄音檔瘋傳，而她所維護的2名學員王澤鵬、周菲戈卻遲遲未發生，遭到不少網友出征；而王澤鵬神隱4天，20日發出與CoCo的對話。

王澤鵬說明當時《好聲音》錄製情況，並公開與李玟的語音訊息，透露當天被節目組收走手機，也對CoCo提出「幫忙攙扶」的要求不知情，登台後按照節目組原先給的走位表演，演出結束回頭後，才發現李玟已經摔倒在地，讓他相當自責；他也直言未第一時間出來發聲，是因為「怯懦」。

被要求一定要按照劇本來進行

王澤鵬進一步解釋，從最初開始彩排到最終錄製，一共彩排3次，他與李玟僅首次彩排時見到面，其餘時間都未能見到對方，第二次彩排也是他獨自到場，李玟從未被通知彩排時間；而正式錄製當天，他早上9點進棚後，手機就被節目組收走，李玟則是約莫10點傳訊息通知走位、合唱有變動，但他並沒有看到，而節目組也沒有通知變更。

王澤鵬也透露，與節目組在事前溝通時，有詢問是否能在演唱過程中，與李玟有眼神交流、回頭對望等互動，卻遭到節目組嚴正拒絕，並要求一定要按照劇本來進行，所以他在正式演出時，才會站在原地不動，因此也沒有發現李玟在舞台上摔倒一事。