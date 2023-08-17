李玟新錄音流出哭訴《中國好聲音》不公平 大爆如何被製作組當眾侮辱

李玟(CoCo)離世之後，有關她的是非停不了，二家姐李思林及老公Bruce先後發聲明斥有不實報道，並希望有關傳聞可以告一段落。然而，今日網上再有李玟生前的錄音流出，內容是圍繞住她哭訴大陸綜藝節目《中國好聲音》的不公平及拍攝時遇到的侮辱。 CoCo的錄音分為三部份，長約9分鐘，她在首條錄音提到自己的左腿有嚴重問題，但她不想讓人看到她坐輪椅及拿枴杖，所以頂硬上，她更謂︰「我去《中國好聲音》是把我的命都不要了，我的醫生求我不要去，因為我的乳癌是個定時詐彈，我也不管！我喜歡這個節目，因為這些年輕人都充滿希望，都愛音樂，是我們的共同語言。」她直言自己也不知道節目給她有多少酬勞，只是想幫參賽的年輕人，但不忿賽制如此不公平，不明白低分的參賽者為何仍可繼續比賽，相反高分的人要敗走於是跟製作組理論。

為《中國好聲音》搞壞身體 CoCo在錄音稱自己其後受到不禮貌對待，透露自己很傷心，並謂看到最後一集發現製作組把她的努力全抹煞，像自己沒參與一樣。她語帶激動稱自己為了這個節目付出了很多，更因此把身體捱壞了，「我希望你們好好聽住！永遠記住這一刻！我犧牲自己，為了我的工作，不是我的工作，是為了《好聲音》，為了這群學員，對音樂有希望的孩子，不要命我也去幫忙，我跟其他歌手不一樣，我就是為了大家好！」第二段錄音，則是CoCo提到拍攝出現的不禮貌對待，她說︰「導演的左右手他們說你要馬上離開，你要馬上離開，你再不走的話我叫保安來，28年從來沒有人這樣跟我說。」其後她指這些工作人員拉她下台，及後有另一個人為保護CoCo險些釀成衝突。

導演專登令李玟難堪 第三段錄音，李玟哭住表示自己連X光片也給導演看，證明她的腳出問題，不能站很長時間，因此在演出環節已協商好由參賽者王澤鵬傍實她，惟導演臨時把澤鋒使走，令她最後跌倒。她說︰「我站不住，我那一段都站不穩，最後把他調走，我真的站都不行，你們那天只是回覆電視台，有人想過我的感受嗎？28年做一個歌手，站在台上被人侮辱，這個叫侮辱，被欺負，有人在乎這個感受嗎，怎麼可以讓我這樣子吃虧，我的媽呀！這個叫甚麼東西來的，好像上天逼我，因為我最能熬，我最拚，我命都不要我拚，為了別人不是為了自己，現在上天逼我，我不能了，我現在連跳舞都不可以，跳舞是讓我最快樂的，我不可以，好你們現在知道我的故事了吧？」