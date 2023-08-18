李玟生前哭訴批《中國好聲音》不公 參賽者李嘉捷爆內幕「前10名都可以買」

李玟(CoCo)離世一個多月，有關她的是非停不了，日前網上再有李玟生前的錄音流出，內容是圍繞她哭訴大陸綜藝節目《中國好聲音》的不公平及拍攝時遇到的侮辱，甚至遭工作人員直接動手要求她下台，令她難以接受表示，「做一個歌手28年，站在台上被人侮辱、被欺負，有人在乎這個感受嗎？」對此，節目單位昨日（17日）深夜發聲明澄清。

聲明指網路上流傳的是惡意剪輯的錄音，並表示此舉對逝者不尊重，同時也嚴重損害節目的形象，至於與李玟的誤會在當下已即時解除。聲明內容如下：「近日，部分自媒體帳號在網絡平台散布經惡意剪輯的錄音「李玟生前控訴《2022中國好聲音》」，是對逝者的不尊重，也嚴重損害節目形象，我方表示強烈譴責。作為《2022中國好聲音》的導師，李玟女士全身心投入工作，期間曾有的誤會經溝通當時即已消除。出於對逝者的尊重，我們不再對此事過多解釋，永遠銘記她對節目的真情付出。願逝者安息！」不過，《中國好聲音》的聲明卻惹來數萬網友洗版式砲轟，「你猜大家相不相信嘛？」、「怎麼不蓋公章」「她為什麼要被這樣對待」、「永遠不會原諒你」、「真的壞事做盡」等等，也揚言要抵制負責製播的浙江衛視。

另外，曾錄製過《好聲音》的大陸歌手李嘉捷，昨(17日)也發聲力挺李玟，除了怒斥導演是畜生，節目組不尊重選手，有次通知參賽者凌晨2點錄影，結果等到晚上六點都沒上場，就宣布結束錄影，事後卻未做任何解釋；更大爆「總決賽前十名的位次是可以買的，金額超乎你的想像，想要在節目裡走得後面，簽合同，十年打底。」並表示「50萬（人民幣）一個座位，我相信非空穴來風。」不過這篇帖文已經遭到刪除。