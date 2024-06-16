李玟紀念雕像揭幕　家人偕百位歌迷慶出道30周年

6月15日是已故歌手李玟（CoCo）出道30周年紀念日，同時也是其藝術紀念雕像揭幕儀式的日子。當天，李玟的家人和數百位來自各地的歌迷齊聚武漢石門峰紀念公園，一同見證擁有一雙天使翅膀的李玟紀念雕像揭幕。而李玟的二姊李思林（Nancy）致詞時也感謝所有到場的人：「大家一起幫助CoCo完成了未盡的心願，也共同見證了雕像的落成」。
出席當天紀念活動的，包括李玟的大姊李秋林、二姊李思林、石門峰領導、雕塑家史金淞、索尼唱片商務及銷售部總裁謝立添，以及眾多李玟的歌迷。
有一個唱到80歲的約定
而李玟的二姊李思林稍早除感謝到場的每位粉絲和嘉賓，也提到：「30 年來，CoCo一直很珍惜這段來不易的音樂歷程，也曾表示要跟所有的歌迷一起好好紀念這一刻。如今，大家一起幫助 CoCo 完成了未盡的心願，也共同見證了雕像的落成，正是喻示着她的音樂將永遠延續與傳播」。
現場粉絲則表示：「CoCo曾經跟我們有一個唱到80歲的約定，我們依然會守候這個約定，這只是第一個30周年，未來的50年、80年，我們將紀念每一個具有特殊意義的日子，讓CoCo的音樂和美好一直傳承下去。」
展出香港電影金像獎獎盃
當天揭幕的李玟藝術紀念雕像由知名湖北雕塑家史金淞創作，歷時10個月精雕細琢而成。雕像以知名畫作《維納斯的誕生》為靈感，主體以鏡面不鏽鋼材質打造，在陽光下折射出耀眼光芒，展開一雙天使翅膀，屹立於巨型珍珠貝殼之上，在彩虹階梯盡頭踏浪而來，表達李玟「宛如雲端天使般存在，轉身回眸間，是CoCo永恆的燦爛笑容」。
值得一提的是，此次紀念展中也展出了李玟憑藉〈月光愛人〉獲得的第20屆香港電影金像獎最佳原創電影歌曲獎盃。
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