李玟紀念雕像揭幕　家人偕百位歌迷慶出道30周年

6月15日是已故歌手李玟（CoCo）出道30周年紀念日，同時也是其藝術紀念雕像揭幕儀式的日子。當天，李玟的家人和數百位來自各地的歌迷齊聚武漢石門峰紀念公園，一同見證擁有一雙天使翅膀的李玟紀念雕像揭幕。而李玟的二姊李思林（Nancy）致詞時也感謝所有到場的人：「大家一起幫助CoCo完成了未盡的心願，也共同見證了雕像的落成」。

出席當天紀念活動的，包括李玟的大姊李秋林、二姊李思林、石門峰領導、雕塑家史金淞、索尼唱片商務及銷售部總裁謝立添，以及眾多李玟的歌迷。

有一個唱到80歲的約定

而李玟的二姊李思林稍早除感謝到場的每位粉絲和嘉賓，也提到：「30 年來，CoCo一直很珍惜這段來不易的音樂歷程，也曾表示要跟所有的歌迷一起好好紀念這一刻。如今，大家一起幫助 CoCo 完成了未盡的心願，也共同見證了雕像的落成，正是喻示着她的音樂將永遠延續與傳播」。

現場粉絲則表示：「CoCo曾經跟我們有一個唱到80歲的約定，我們依然會守候這個約定，這只是第一個30周年，未來的50年、80年，我們將紀念每一個具有特殊意義的日子，讓CoCo的音樂和美好一直傳承下去。」