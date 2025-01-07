李玟胞姊李思林控網民損名譽獲勝訴

天后李玟(CoCo)2023年7月逝世，終年48歲。她離世後謠言滿天飛，二姊李思林(Nancy)更被一位網友在微博不斷發布誣衊不實言論，甚至達網暴程度。網民聲稱她對妹妹李玟不好，甚至將李玟的離世與她聯繫一起，言論令Nancy帶來極大的傷害和痛苦，更嚴重損害名譽。她告上法院，法庭判Nancy勝訴。

Nancy在微博發文：「這些言論完全是無中生有、惡意編造的謊言。認識我跟我妹妹的真正朋友，都能確認我們姐妹情深，在CoCo的生活和事業中，我一直盡我所能地照顧她、關心她、愛護她，陪伴她度過了許多重要的時刻，從值得驕傲的奧斯卡表演，到每次熱爆全場讓人驚嘆的演唱會，全都在幕後努力為她加油打氣，分擔工作上的壓力與困難。在她患病與康覆期間，給她精神上的鼓勵、陪她一起做起康復運動，牽著她的手讓她不會孤單，一起面對困難和挑戰」。