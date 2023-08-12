李玟胞姐李思林對不實言論 正式委託律師發聲明

樂壇天后李玟CoCo上月離世，其喪禮已亦舉行完畢。惟外間對CoCo的死眾說紛紜，日前更爆出花圈羅生門事件，又有不少傳聞，至今仍沒完沒了。CoCo二姐李思林(Nancy)日前在社交平台發聲明，揚言「將運用法律之武器窮盡一切法律之途徑保護自己和家人，並追責到底。」

李思林（Nancy）昨日（11日）正式委託律師發聲明，表示媒體和電子平台發表或刊載的不真實，對李玟及其家人構成誹謗的言論，會保留採取法律行動之各項權利。

聲明內容如下︰

1. 自李小姐的妹妹李玟小姐（Miss CoCo Lee）（"CoCo Lee"）於2023年7月5日去世至今，李小姐和家人收到大量的親友、歌迷及影迷等的問候及對CoCo Lee表達的敬意和緬懷，李小姐和家人銘感至深，謹致謝意。

2. 然而，各媒體和電子平台也有發表或刊載一些不真實，甚至對李小姐及其家人構成誹謗的言論。就此，李小姐會搜證和存證，並保留對進行誹謗者、發布或刊載誹謗言論之媒體和電子平台等，採取法律行動之各項權利。

3. 李小姐希望各媒體和電子平台，就有人發布對CoCo Lee和其家人的言論進行合理審視，不要發布或刊載不真實或構成誹謗之言論，已發布或刊載者，則應立刻全部刪除。