李玟自爆天生有缺陷要用右腳支撐全身 勇敢面對入院做手術

現年48歲的李玟（CoCo）早前透露自己腳傷越來越嚴重，加上婚變傳言，上周她才在微博寫道：「離開是最好安排。」令一眾歌迷都十分擔心她的身體狀況。昨日李玟在微博發文，表示自己將要接受「生命中最大的挑戰」，除揭露自己入院接受手術，並透露自己先天左腳有缺陷。

李玟去年10月初排舞時，因為太拼搏觸及舊患，髖關節移位，在沒有軟骨的保護下，神經線被壓住。昨(23日）她在微博發長文，透露自己將要接受「生命中最大的挑戰」，並自爆小時候已發現天生左腳有缺陷，兩歲時甚至進醫院動手術，可是沒有成功，要重新學習如何走路，「當時的感覺是日子過得很慢，渡日如年。我記得那時候每一個晚上我都哭著入睡，因為很想念媽媽和姐姐們」。

李玟貼出身處在醫院的照片，相中見她著上病人服，身型消瘦，面容亦帶點憔悴，她指：「其實這麼多年，我是靠我的右腿去支撐全身。每一次排舞或演唱會後，我的腿都痛得要命，只是我從不讓人看見痛苦的一面，只想把我最好的一面呈現給大家，只要大家開心，多痛也值得。」最後李玟表示很害怕自己無法像以前般跳舞，但她亦會勇敢面對，「不管結果怎麼樣，我都會欣然接受。我希望我很快可以回到舞台，大家越早看到我，那就越意味著我帶來了非常好的消息。希望你們可以等我回來。」