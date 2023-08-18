李玟鬧爆《中國好聲音》節目組片段曝光 家姐首回應：事實CoCo在視頻裏面都說了

已故歌后李玟（CoCo）生前為內地節目《中國好聲音》擔任導師，有關她不滿節目不公平的錄音檔和現場影片相繼曝光，掀起網民熱烈討論，節目組回應解釋錄音檔是經過惡意剪輯，不過從現場影片見到，CoCo在錄影現場不滿地控訴節目，並說：「有問題請他們把我抬走！」原來她得知一名另組學員拿73分有第二次機會，但自己的學員88.3分卻面臨淘汰，讓她氣憤大罵節目組，有傳媒聯絡李玟兩位胞姐李秋林與李思林，並就此事分別回應，當中李秋林則指：「事實CoCo在視頻裏面都說了，我們就不回應了。」而李思林就表示因失去親人痛苦正需要時間和空間痊癒，暫時無法留意或回答外面的流言蜚語。

事實上，日前在網路上流傳的錄音檔中，CoCo表示因為自己患有乳癌，連醫生都求她不要去參加節目，但她出於對節目的喜愛，同時希望支持愛音樂的年輕人，因此「命都不要了」才決定選擇參加節目錄影，甚至連合約費用都沒看，她更狠批：「我們的共同語言就是愛音樂，我犧牲自己無所謂，我沒想到原來他們都是一群壞人。」直到決賽錄影前10天，CoCo還不知道賽制，後來她才發現對自己的組員是完全不公平，因此提出抗議，當場提出質疑時遭工作人員包圍，並要求她離開舞台，現場影片今日（18日）在微博瘋傳，可見當她大聲抗議時，真的被要求離開，CoCo還爆出一句：「你們當然會剪掉。」

事件鬧出軒然大波，多段相關資訊均登上微博熱搜，曾參與《中國好聲音》的大陸歌手李嘉捷大爆內幕指「前10名都可以買」之後，另一《好聲音》學員徐海星亦爆料，指聽完CoCo的錄音實在氣到發抖，更稱沒有甚麼比這個節目的製作單位更惡劣，批評節目不僅欺負選手，還竟向導師下手。