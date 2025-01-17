李玟50歲冥壽雕像揭幕 遺作上架揭露錄音室心底話

二家姐李思林致詞感謝現場數百位粉絲到場參與，她哽咽表示：「人有兩次死亡，一次是肉體死亡、二是被忘記，我相信第二次死亡，不會發生在李玟身上，失去我們最愛的人，真的是悲慟萬分、心如刀割。」李媽媽此時忍不住悲傷大哭，李思林則叫現場歌迷朋友們給媽媽打氣送上鼓勵。

李玟（CoCo) 於2023年離世，今日 (1月17日) 是她的50歲冥誕，87歲的媽媽、大家姐、二家姐李思林、以及一眾歌迷齊聚在台北金寶山碑林名人區，為雕像舉行揭幕儀式。雕像是台灣知名當代藝術雕塑家王志文，耗時一年的作品「CoCo李玟永遠的月光愛人」，精細雕工，把CoCo從神韻、四肢、五官特徵都雕得栩栩如生，令CoCo的家人們都忍不住落淚。

李思林受訪時表示近期都沒有夢到CoCo，但每天都有上香給妹妹，她坦言以為時間可以療傷，今天不會太難過，但還是難過，李思林續傷感表示：「如果你問我，想說什麼，我一定會希望再跟她說生日快樂，我沒想過她50歲會不在，我比她年紀大，以前都說我肯定比她早走，我真的沒想過」。問到有否與CoCo生前夫Bruce聯絡？李思林不願再多提對方，僅表示：「很多年沒有聯絡了。」

另外，CoCo的遺作《下弦月》也在今天公開，歌曲是她與劉聰於2020年攜手打造的，歌迷一聽到李玟的溫暖嗓音就忍不住想哭。劉聰在社交網留言透露當時在錄音室，李玟向他低聲說的心底話：「你知道嗎？有些遺憾，真的只能帶進心裡，帶到我們生命的盡頭。有些事情，真的無法輓回，就像有些人，永遠也不能再回到我們身邊。但也許，我們能做的，就是用一首歌，把這一切的遺憾表達出來，讓它成為一種永恆的力量」字裏行間充滿着傷感。