李玟85歲媽媽首度發聲　公開痛斥Bruce出軌令CoCo苦難

李媽媽說道: 「我真的非常感謝你們不遠千里來到這裏聽我講話，我今年85歲了，我本來我以為我可以安享一個愉快的晚年，沒想到突然我的小女兒CoCo離世，這就像晴天霹靂，不只是我，和我兩個大女兒陷入了絕望的悲傷，在無法自拔的痛苦的深淵中。儘管如此，我們還是決定在今天能參加CoCo紀念日的開幕式，謝謝你們。」

「白頭人送黑頭人」的李媽媽以普通話痛斥Bruce ，她表示：「多年的出軌包小三，多年的出軌婚外情，CoCo非常的苦惱，非常的痛苦，她多次提出離婚，有兩次被哄騙，把她的婚書（離婚協議書）打回來，第三次那是最近，也許你們想這次會成功了，我都想也許這次會成功了，是的，這次離婚書已經到了上面的法庭，批下來了說等兩周以後來簽字。就在這時，CoCo突然離世了，她永遠的走了，這種白髮人送黑髮人的心痛如刀絞！我老了，但是我並不糊塗，我的腦筋還清楚，那些沒有良心的、沒有心肝的人，他們不斷地傷害我和我的家庭，我還要用我合法的法律權利，趁我還有一口氣，我要保護、保衛我的僅剩下來的三人家庭！謝謝你們聽我講這些話，謝謝！」場面令人心痛。