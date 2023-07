李玟Coco設靈｜眾星追憶相處片段 劉德華：從小女孩到巨星，永遠不能磨滅

鄧紫棋:我人生裡見過最 nice 的一個前輩

「我覺得CoCo非常sweet,是我人生裡見過最nice的一個前輩,我覺得很幸運能認識她,可以在她生命裡有某幾年的交集,可以跟她一起在舞台上表演,在台下一起玩,衷心祝福她在天堂可以完全沒有痛苦,可以開心的享受真愛和平安,很掛住她好愛她,It’s so bad I won’t see her again and I miss you。」