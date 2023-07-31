李玟Coco設靈｜眾星追憶相處片段 劉德華：從小女孩到巨星，永遠不能磨滅

一代歌后李玟CoCo於本月5日離世，終年48歲。今日(31日)於香港殯儀館舉行喪禮，下午4時直播追思會，並播出多位藝人對CoCo的思念與回憶，包括成龍、劉德華、莫文蔚、鄧紫棋、黃曉明、李克勤、蔡依琳、李安導演等。 劉德華：私底下她就像我的小妹妹 「我認識CoCo二三十年，我們曾經同屬一間公司華星，我曾跟她有相同的經理人，我見過舞台下的她，永遠都會帶著真誠，很熱情的笑容，令身邊每個人都很快樂，私底下她就像我的一個小妹妹，天真善良。至於舞台上跟她一起表演，我想大家都感受到，我也被她征服，她從一個天真的小妹妹，變成一個技驚四座的巨星，這一切一切都將會在我們心中，永遠不能磨滅，因為你的力量，你的善良，我相信這個世界會更加好，我會掛念你，我愛你。」

李安導演：她可愛的形象還在我心裡面 CoCo曾經為李安執導的《卧虎藏龍》唱主題曲，更入圍奧斯卡金像獎最佳電影歌曲，並成為首位站於奧斯卡舞台的華語歌手，李安憶述：「想到CoCo就會想到在奧斯卡頒獎典禮之前，她看著我就對我很可愛地說，我是第一個Asian(亞洲人)上這個舞台的人，我一定要拼命地唱，她可愛的形象還在我心裡面，這麼一位陽光，人緣那麼好，向上的，這麼好的人，走的這麼早，我們真的是覺得很可惜，非常的懷念，CoCo你好好休息。」

莫文蔚：識於微時，見證起跌 「我還記得最初認識CoCo時是1992年，我去一個party，我朋友話介紹一位朋友給我認識，她很唱得跳得，你一定會很喜歡她，我就這樣認識CoCo。她當時準備參加「新秀歌唱比賽」，而我剛返香港即將簽唱片公司，後來大家入行做了歌手，雖然這30年來大家沒真正合作，但我覺得跟CoCo有種特別的connection，我想是因為我們識於微時，大家看著對方起步和進步，中間這些年來，大家都有起有跌，有得有失，這種緣份很難得，我好珍惜，以後都會繼續珍惜這緣份，miss you CoCo。」

鄧紫棋：我人生裡見過最 nice 的一個前輩 「我覺得CoCo非常sweet，是我人生裡見過最nice的一個前輩，我覺得很幸運能認識她，可以在她生命裡有某幾年的交集，可以跟她一起在舞台上表演，在台下一起玩，衷心祝福她在天堂可以完全沒有痛苦，可以開心的享受真愛和平安，很掛住她好愛她，It’s so bad I won’t see her again and I miss you。」