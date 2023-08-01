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娛樂
2023-08-01 13:10:00

李玟Coco設靈｜追思影片播放生前影片 感謝86歲母親：妳是我的一切

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李玟與母親、2位姊姊感情深厚。（圖／翻攝自李玟臉書）

記者郭竹倩／綜合報道

樂壇天后李玟（CoCo）5日逝世，享年48歲，喪禮及出殯儀式於7月31日、8月1日在北角香港殯儀館舉行，李玟大姊李秋林（Carol）與二姊李思林（Nancy）也現身來送妹妹一程。而李玟的告別式影片，除了眾星錄製VCR影片，回憶昔日與她相處的溫暖往事外，另一段影片則回顧李玟生前在樂壇締造的成就，接著字幕出現：「她是充滿愛和無私奉獻的女人，是女兒、是妹妹，對家人無時無刻都充滿了愛和守護。」對於最愛的媽媽與姊姊，李玟的告白也曝光了。

李玟媽媽7月26日生日無慶生 ：以後也不過了

追思影片中，李玟先是表示自己最愛逗媽媽笑，表示：「看到媽媽笑，我就滿足了，然後希望媽媽永遠都可以享福，妳是我的一切、妳是我的No.1。」更透露小時候都是媽媽和姐姐保護自己，「把我養大，所以當我長大，當我有這個能力的話，我想去保護她們。」此外，由於李玟媽媽生日是7月26日，但剛面臨喪女之痛的她，這幾天完全沒有慶生的心情。對此，李思林日前心疼表示：「可憐的老人家，這兩天是她的生日，但她都沒心情，說以後也不過了。」李思林也透露，這幾天她忙著打理妹妹的後事，每天只睡3、4小時「根本就睡不好。」並坦言目前只想將妹妹的後事辦得圓滿，表示：「為愛的人犧牲（時間）不辛苦，尤其是自己的妹妹那麼善良，是非常值得的。」

而李思林24日則是在YouTube上傳了一段影片，表示：「大家好，二姊剛開通了YouTube頻道，我知道CoCo的粉絲遍佈全世界，這次有很多粉絲沒辦法參加追思會，所以31號4點鐘會在這有直播，希望能做到不要漏掉任何一個粉絲，在這個非常艱難的時期，讓我們一起陪CoCo走最後的一段路，謝謝大家。」

北角 李玟設靈情況 北角 李玟設靈情況 北角 李玟設靈情況 北角 李玟設靈情況 北角 李玟設靈情況 北角 李玟設靈情況 北角 李玟設靈情況 北角 李玟設靈情況 北角 李玟設靈情況 北角 李玟設靈情況 北角 李玟設靈情況 北角 李玟設靈情況 北角 李玟設靈情況 北角 李玟設靈情況 北角 李玟設靈情況 北角 李玟設靈情況 北角 李玟設靈情況
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