李玟Coco設靈｜追思影片播放生前影片 感謝86歲母親：妳是我的一切

樂壇天后李玟（CoCo）5日逝世，享年48歲，喪禮及出殯儀式於7月31日、8月1日在北角香港殯儀館舉行，李玟大姊李秋林（Carol）與二姊李思林（Nancy）也現身來送妹妹一程。而李玟的告別式影片，除了眾星錄製VCR影片，回憶昔日與她相處的溫暖往事外，另一段影片則回顧李玟生前在樂壇締造的成就，接著字幕出現：「她是充滿愛和無私奉獻的女人，是女兒、是妹妹，對家人無時無刻都充滿了愛和守護。」對於最愛的媽媽與姊姊，李玟的告白也曝光了。

李玟媽媽7月26日生日無慶生 ：以後也不過了

追思影片中，李玟先是表示自己最愛逗媽媽笑，表示：「看到媽媽笑，我就滿足了，然後希望媽媽永遠都可以享福，妳是我的一切、妳是我的No.1。」更透露小時候都是媽媽和姐姐保護自己，「把我養大，所以當我長大，當我有這個能力的話，我想去保護她們。」此外，由於李玟媽媽生日是7月26日，但剛面臨喪女之痛的她，這幾天完全沒有慶生的心情。對此，李思林日前心疼表示：「可憐的老人家，這兩天是她的生日，但她都沒心情，說以後也不過了。」李思林也透露，這幾天她忙著打理妹妹的後事，每天只睡3、4小時「根本就睡不好。」並坦言目前只想將妹妹的後事辦得圓滿，表示：「為愛的人犧牲（時間）不辛苦，尤其是自己的妹妹那麼善良，是非常值得的。」

而李思林24日則是在YouTube上傳了一段影片，表示：「大家好，二姊剛開通了YouTube頻道，我知道CoCo的粉絲遍佈全世界，這次有很多粉絲沒辦法參加追思會，所以31號4點鐘會在這有直播，希望能做到不要漏掉任何一個粉絲，在這個非常艱難的時期，讓我們一起陪CoCo走最後的一段路，謝謝大家。」