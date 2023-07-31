李玟Coco設靈｜CoCo靈堂一片花海 棺木放正中間 李思林雙語致辭

一代歌后李玟CoCo於本月5日離世，終年48歲。喪禮於今日(31日)在香港殯儀館舉行。大會於今日下午4時直播追思會，播出多位藝人訴說與CoCo的回憶，包括︰成龍、劉德華、莫文慰、黃曉明、李克勤、蔡依琳等。

去到下午4時35分，追思會正式開始，靈堂正中位置放置一副棺木、遺照，以及有3個大型心心的花圈，中間寫有「永遠懷念一代歌后李玟」。CoCo的二家姐李思林先以英文和普通話簡單發言。李思林表示自己很難過，不知道自己應該要說甚麼，也沒有準備，但知道妹妹去的地方都充滿笑跟愛心，「我知道今天有困難，很難裝作從容、快樂，我要借用妹妹以往很愛說的一句說話，每次開演唱會她會說『今天你可以選擇去很多地方，但是你選擇來這裡，謝謝你！』」之後她請出前唱片公司高層李岳奇(Roger)作為追思會的司儀。