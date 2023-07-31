李玟Coco設靈｜CoCo靈堂一片花海 棺木放正中間 李思林雙語致辭

一代歌后李玟CoCo於本月5日離世，終年48歲。喪禮於今日(31日)在香港殯儀館舉行。大會於今日下午4時直播追思會，播出多位藝人訴說與CoCo的回憶，包括︰成龍、劉德華、莫文慰、黃曉明、李克勤、蔡依琳等。
去到下午4時35分，追思會正式開始，靈堂正中位置放置一副棺木、遺照，以及有3個大型心心的花圈，中間寫有「永遠懷念一代歌后李玟」。CoCo的二家姐李思林先以英文和普通話簡單發言。李思林表示自己很難過，不知道自己應該要說甚麼，也沒有準備，但知道妹妹去的地方都充滿笑跟愛心，「我知道今天有困難，很難裝作從容、快樂，我要借用妹妹以往很愛說的一句說話，每次開演唱會她會說『今天你可以選擇去很多地方，但是你選擇來這裡，謝謝你！』」之後她請出前唱片公司高層李岳奇(Roger)作為追思會的司儀。
李玟CoCo靈堂內佈置︰
CoCo會是天空最亮一夥星
Roger先邀請在場人士起立為CoCo默哀，鏡頭見到CoCo的前夫坐在靈堂前排位置，但並非與李思林等同席。Roger稱1999年與CoCo合作，在2021年離開音樂事業之後，二人情同兄妹，很開心與CoCo及其家人相處像家人。他與CoCo很開心可以一齊追夢，他說CoCo給他的是︰「活得長久，不如活得精彩，片刻就是永恆，她將會是天空最亮的一夥星，為大家帶來光和熱。」之後大會播出CoCo生前的片段，當中包括她在個唱含淚提到雙腳的問題，以及做完手術借用輔助架步行的片段。之後Roger邀請數名重要人士到台上致辭。