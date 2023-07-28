李玟CoCo逝世｜丈夫Bruce再發聲明 稱不會分財產

聲明直指「個別主體」為網路流量惡意炒作，捏造李玟與Bruce的婚姻及財產狀況等假消息，並發表侮辱性言論，Bruce列出兩點回應，第一點是他與李玟婚後一直保持財產獨立，「我尊重Coco對其個人財產的一切安排。我從來沒有，未來也不會參與有關Coco財產分配的任何事宜。」第二點，Bruce回應是要求侵權行為人士立即停止，並刪除侵權言論，他已經委託律師進一步採取法律行動，追究相關責任。

早前有傳Coco遺產會由李玟的86歲母親和兩個姐姐繼承，李玟的二家姐李思林（Nancy）今日就對Bruce的聲明表示沒有需要回應。同時，Nancy談及84歲的媽媽，表示母親夢見Coco，更心痛說：「前兩天是老人家的生日，但她太傷心說以後也不會再慶祝生日，我只能夠安排我一些好朋友和她吃飯。」Nancy為了妹妹的身後事奔波，坦言每日也睡不好，一日只睡3、4小時，現時只想盡力把妹妹身後事辦得圓滿，好讓妹妹沒有牽掛。