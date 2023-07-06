李玟Coco逝世｜丈夫Bruce Rockowitz與盛智文創業發跡 傳擁20億身家

李玟Coco丈夫Bruce Rockowitz是加拿大人，與盛智文共同創立成衣貿易公司，賺到第一桶金。

李玟Coco輕生離世前，曾傳出佢同結婚12年嘅加籍老公Bruce Rockowitz樂裕民感情生變，更有報道引述消息指，近期Bruce未有返工，懷疑Bruce已得知Coco情況。另外亦有消息指Bruce喺Coco輕生送院時並不在港，獲悉後翌日已即時返港。

李玟丈夫曾於香港教網球 李玟Coco丈夫Bruce Rockowitz是加拿大人，曾於美國佛蒙特大學就讀但中途輟學，後來來香港於不少富豪出入的鄉村俱樂部教網球，曾教過利豐集團馮氏兄弟打網球。後來，Bruce認識同為加籍嘅「蘭桂坊之父」盛智文，二人共同創立成衣貿易公司，賺到第一桶金。2000年，利豐收購Bruce的成衣貿易公司，Bruce亦加入利豐，並於2011至14年成為集團CEO。至2014年，利豐將旗下業務分拆成利標品牌上市，Bruce成為利標CEO，掛牌當日李玟Coco亦有份撐場。而李玟同年開慈善演唱會，受訪時亦提到馮氏兄弟有出手襄助。 李玟Coco逝世整合｜割腕輕生匆匆走過48年傳奇一生 香港出生9歲赴美