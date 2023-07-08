李玟Coco逝世｜二姊李思林不滿妹夫代發訃聞 透露不會把追思會主導權畀Bruce

李玟(Coco)日前（5日）傳來離世消息，終年48歲，消息令各地歌迷紛表惋惜。Coco與外籍富商老公Bruce Rockowitz近年屢傳婚變，Bruce更因偷食影響夫妻感情，有指二人原定於7月簽字離婚，但CoCo突然輕生，身在外地的Bruce得悉後趕回港見她最後一面，並於翌日(6日)以家人身分，聯同兩名女兒Rachel及Sarah和李玟兩位家姐一同發出訃聞，內文更以「摯愛的妻子」來形容Coco，並透露葬禮細節現階段仍在討論，日後會向外公布。

然而，Coco的二姊李思林 (Nancy) 對於Bruce發的訃聞就感到相當不滿，Nancy昨晚在微博相關的文章中兩度留言回應：「這是她老公發的，並不是我準備。」、「不是聯合的，她把我們的名字掛上」暗示Bruce 發訃聞前未有好好與她們溝通。

昨日，Nancy 接受傳媒訪問時，提到「被署名」的訃聞，Nancy坦言事前知道妹夫Bruce要做這件事，但她沒有阻止，自己沒有想發訃聞的打算，直言：「因為我不需要去領這些遺產，這不關我的事。」已經跟妹夫沒聯繫的Nancy坦言自己不需要發訃聞，因為已經在她的社交媒體公開了妹妹的死訊，對於Bruce突然發訃聞的決定，Nancy懶得理會，並表示本來有建議大家一起做，但沒被採用，而若告別式或追思會日期確定了，不會把追思會主導權放在Bruce身上。