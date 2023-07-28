李玟Coco逝世｜二姊李思林透露87歲媽媽夢見愛女　悲嘆以後不過生日了

記者郭竹倩／綜合報道

樂壇天后李玟（CoCo）2日逝世，享年48歲，消息一出震驚各界。而李玟的二姊李思林（Nancy）表示將於7月31日晚間舉行李玟公祭，這幾天忙著打點後事的她，被問到妹妹有無入夢？她則回應自己還沒有夢見妹妹：「但媽媽有。」

二姊：我每天只睡3、4小時

據《自由時報》報道，李玟媽媽生日是7月26日，這幾天完全沒有心情，李思林心疼說：「可憐的老人家，這兩天是她的生日，但她都沒心情，說以後也不過了。」

而李思林同樣忙到焦頭爛額，她說：「我每天只睡3、4小時，根本就睡不好。」內心唯一想要做的事，就是把妹妹的後事辦得圓滿，她說：「不辛苦，為愛的人犧牲，尤其是自己的妹妹那麼善良，是非常值得的。」