李玟Coco逝世｜以原名李美林唱出道歌《愛情傻戀La La La》 鄭秀文貼昔日合照悼舊拍檔

48歲歌后李玟(Coco)昨日傳來死訊，其輕生離世噩耗震驚演藝圈，CNN、BBC、美聯社、紐約郵報等外媒也紛紛報道李玟過世之消息。李玟以原名李美林參加1993年新秀歌唱大賽奪得亞軍，同屆冠軍為張崇基和張崇德，其後她加入華星成為旗下歌手，參與首支作品是與鄭秀文(Sammi)、許志安、梁漢文、車婉婉、陳浩民、張崇德和張崇基合唱的廣東單曲《愛情傻戀La La La》，國語版為《愛情動感La La La》，當時李玟仍以李美林之名發展。

翻唱《給最傷人的人》

《愛情傻戀La La La》曾經登上流行榜及成為熱門K歌，昔日同門Sammi今日出Post悼念這位舊拍檔，寫道：「昨天很難一下子接受這消息，想寫點什麼，卻又不知如何表達…仍感難過。抑鬱症…..腦中一直想起我們在華星時期的合作，那時大伙兒都青春正盛，一起為歌唱理想𡚒鬥，一起排舞，然後一起出席電視台大大小小的宣傳。我亦翻唱過你的作品《給最傷人的人》，然後在2019年你擔任我演唱會嘉賓。記得我們久沒相見，彼此深深的擁抱。在台上我們合唱了我倆二人的版本《給最傷人的人》。現在回看，可一不可再，謝謝你送給我這份美麗回憶。一切一切，點點滴滴，成為了你在我心中最美好的CoCo。」Sammi除貼上2019年跟Coco的台上合照外，更公開二人與梁漢文、車婉婉等人當年正值青春的大合照，此情此景實在令人懷念。