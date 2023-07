李玟Coco逝世｜去年患上乳癌瞞母親做手術 9次人工受孕均失敗

李玟生前 想生兩個小朋友

一向著重家庭的李玟結婚後,希望可以生兩位小朋友,更嘗試了9次人工受孕,但都失敗而回。她在2018年分享到紐約做人工孕的經歷,字裡行間也可感受到她渴望做母親的心情︰「呢個過程係辛苦㗎,所有女士做呢個過程,我真係好佩服,因為要打針,平時要打10至14日,我最後要打三個禮拜,係超過其他人,因為我身體冇反應,後尾又有反應,所以再打多個禮拜,所以係三個禮拜一真打好多賀爾蒙⋯⋯最後做咗抽卵手術,但呢個過程我要自己去打針,要打三針,有一支針好粗,好粗又長要自己咭入去,我本身覺得自己做唔到,但到時你會同自己講You have to do it!」