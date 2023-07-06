李玟Coco逝世｜去年患上乳癌瞞母親做手術 9次人工受孕均失敗

李玟(Coco)因抑鬱症輕生，享年48歲，消息震驚全球。Coco除了飽受腳患、婚姻問題纏繞外，去年她確診患上乳癌，並瞞住年邁母親入院做手術。惟李玟抗癌期間，其外籍老公未有陪伴在側，反而在她難過的時候選擇外遊，令她非常痛心。

李玟家姐李思林指妹妹於半年前發現患上乳癌，因不想86歲的母親擔心而一直隱瞞病情，並由兩位家姐陪伴，其後她入院做手術切除腫瘤。由於她及早發現，所以手術之後無須化療。向李玟合作的音樂人鄭在允在社交平台發長文送別摯友，指李玟半年前確診癌症，形容對方是一位真正的戰士。