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娛樂
2023-08-08 10:50:33

李玟Coco逝世｜友人曝Coco丈夫Bruce在靈堂「受不公平對待」感難堪

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李玟老公Bruce現身火葬場，待不到1小時後便在人肉盾牌護送下搭車離開。（圖／讀者提供）

文／CTWANT

樂壇天后李玟（CoCo）7月5日驟逝，享年48歲，告別式已圓滿落幕，然而李家姐姐林思林曾崩潰哭喊「他害死我個妹」，引發外界猜測丈夫Bruce Rockowitz（樂裕民）可能跟李玟的死有關。對此，Bruce友人看不下去，指Bruce在靈堂遭受不公平對待。

花店人員大爆Bruce花牌送到殯儀館遭人拒收。 Bruce及兩名繼女均未有現身靈堂Coco最後一程。 有傳李玟外籍老公Bruce的花牌最後沒有進入靈堂。 Coco丈夫Bruce發表中文聲明，回應婚姻及財產狀況。 李玟Coco丈夫Bruce Rockowitz是加拿大人，與盛智文共同創立成衣貿易公司，賺到第一桶金。

李玟Coco逝世｜Bruce被批評不請自來

根據報道，Bruce友人抱怨，「Bruce靈堂不請自來？覺得好好笑，身為一個丈夫，妻子葬禮為何需要邀請呢？」他指出，2名繼女原先被安排在公眾場時段，這個是很不適當的作法，後來經Bruce要求才被安排到親友時段。Bruce友人也提到，Bruce的花圈受到不公平待遇，不清楚家屬如何安排，但其他人送的可以馬上進去，而Bruce就要在外面等。

至於為何Bruce之後直到火葬場才再度現身，Bruce友人說，「 既然他們決定移靈都不擺他進去，如果你是他本人，你是不是會覺得情何以堪呢？他們那邊不批准他做移靈的一位，你覺得他是怎樣呢？站在門口？第一天已經很難堪，已經很難過，第2天還要這樣被人對待，想去也已經沒辦法，但他都選擇無論如何都要去最後一程，所以他就去火葬場。」

Bruce友人透露，Coco生前曾向Bruce表示希望將骨灰撒在馬爾地夫，因為她很喜歡那個地方，而這件事Bruce也有跟家屬提過，但不確定家屬是否會採納。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

鰂魚涌 李玟大殮 鰂魚涌 李玟大殮 鰂魚涌 李玟大殮 鰂魚涌 李玟大殮 鰂魚涌 李玟大殮 李玟早上10時30分大殮，其身前丈夫Bruce及兩名繼女均未有現身靈堂。 北角 李玟設靈情況 北角 李玟設靈情況
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