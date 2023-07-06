李玟Coco逝世｜外籍老公曾獲李母認證好男人 李玟患病Bruce外遊懶理

李玟(Coco)因抑鬱症輕生，享年48歲。胞姐李思林指李玟有抑鬱症，估計與她長期受腳患加上老公Bruce偷食有關。翻看昔日訪問，李玟接受大陸清談節目訪問，當主持指她一直是以開心形象示人，她坦言自己身上發生的事情都是不快樂，但自己不會讓負能量影響自己，更視負能量為推動力，令自己做得更好。

失戀會大哭一場

提到失戀時如何面對，李玟當時稱全靠聽音樂，讓自己大哭一場，好好發洩完後，便要告訴自己要重新來過，安慰自己是對方不珍惜自己是他的損失。她稱過去拍拖也沒有帶男朋友回家跟母親見面，惟獨有帶Bruce見媽媽，她說︰「我媽蠻準的，小時候姐姐跟誰交往，媽媽說他們不行，之後他們真的分了，所以我覺得都要聽聽長輩意見。」

李母曾讚Bruce是好男人

李玟稱向母親介紹Bruce的時候，只是簡單表示對方是她的一位男友，之後大家一齊食飯，Bruce亦主動跟李母談話，更投其所好談中醫話題。李玟指Bruce亦很關心她兩位姐姐，但沒有說自己的事。李玟母親認為Bruce是一個好男人，心地很善良，因為對方一直很關心又體貼，從不說自己有多了不起。Bruce當時也向李玟表示「娶你就像娶你一家」，她也承認因為一家4位女士都感情好好，經常在一起，這樣對Bruce來說是一個挑戰。