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娛樂
2023-07-06 18:12:33

李玟Coco逝世｜富商老公Bruce與繼女聯名出訃聞 稱李玟是摯愛的妻子

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李玟Coco逝世｜富商老公Bruce與繼女聯名出訃聞 稱李玟是摯愛的妻子

李玟Coco逝世｜富商老公Bruce與繼女聯名出訃聞 稱李玟是摯愛的妻子

將迎來出道30周年的李玟(Coco)，昨日傳來輕生離世之消息終年48歲，消息令各地歌迷紛表惋惜。

Coco外籍富商老公Bruce Rockowitz近年傳來婚變消息，Bruce更因偷食影響夫妻感情，兩人正準備離婚，但男方仍在今天(6)以家人身分發出訃聞，內文更以「摯愛的妻子」來形容Coco，並透露葬禮細節現階段仍在討論，日後會向外公布。

李玟與世長辭，消息震撼演藝界。 歌手李玟CoCo家中輕生終年48歲，家人公布死訊。 歌手李玟CoCo與鄭秀文合唱，但已成絕唱。（資料圖片） 歌手李玟CoCo家中輕生終年48歲，家人公布死訊。（中新社）

訃聞李玟證實李玟患抑鬱症

李玟老公Bruce今午聯同兩名女兒RachelSarah和李玟兩位家姐一同發出訃聞，並寫道：「我們謹以萬分悲痛和不捨的心情通告：經過與抑鬱症的長期鬥爭，李玟CoCo於2023年7月5日離世，享年48歲，全部家人陪伴在側。」文中讚李玟是位內外兼備溫暖和善良的人

李玟Coco逝世整合｜割腕輕生匆匆走過48年傳奇一生 香港出生9歲赴美

【李玟丈夫聲明內容】

我們謹以萬分悲痛和不捨的心情通告：經過與抑鬱症的長期鬥爭，李玟CoCo於2023年7月5日離世，享年48歲，全部家人陪伴在側。

CoCo是一位內外美麗兼備，溫暖和善良的人。她是一位全能的唱作歌手，一位才華洋溢的表演者，一位關心年輕一代的導師，摯愛的妻子、深受愛戴的朋友及親愛的家庭成員。她的熱忱和真誠為身邊每個人帶來陽光。她所觸動的許多生命將深深地懷念她。她的影響力和光芒將永遠持續下去。

葬禮細節待定，容後公布。

Bruce Rachel、Sarah Carol、Nancy 泣告

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