李玟Coco逝世｜富商老公Bruce與繼女聯名出訃聞 稱李玟是摯愛的妻子

將迎來出道30周年的李玟(Coco)，昨日傳來輕生離世之消息，終年48歲，消息令各地歌迷紛表惋惜。
Coco與外籍富商老公Bruce Rockowitz近年傳來婚變消息，Bruce更因偷食影響夫妻感情，有傳兩人正準備離婚，但男方仍在今天(6日)以家人身分發出訃聞，內文更以「摯愛的妻子」來形容Coco，並透露葬禮細節現階段仍在討論，日後會向外公布。
訃聞李玟證實李玟患抑鬱症
李玟老公Bruce今午聯同兩名女兒Rachel及Sarah和李玟兩位家姐一同發出訃聞，並寫道：「我們謹以萬分悲痛和不捨的心情通告：經過與抑鬱症的長期鬥爭，李玟CoCo於2023年7月5日離世，享年48歲，全部家人陪伴在側。」文中稱讚李玟是位內外兼備、溫暖和善良的人。
李玟Coco逝世整合｜割腕輕生匆匆走過48年傳奇一生 香港出生9歲赴美
【李玟丈夫聲明內容】
我們謹以萬分悲痛和不捨的心情通告：經過與抑鬱症的長期鬥爭，李玟CoCo於2023年7月5日離世，享年48歲，全部家人陪伴在側。
CoCo是一位內外美麗兼備，溫暖和善良的人。她是一位全能的唱作歌手，一位才華洋溢的表演者，一位關心年輕一代的導師，摯愛的妻子、深受愛戴的朋友及親愛的家庭成員。她的熱忱和真誠為身邊每個人帶來陽光。她所觸動的許多生命將深深地懷念她。她的影響力和光芒將永遠持續下去。
葬禮細節待定，容後公布。
Bruce Rachel、Sarah Carol、Nancy 泣告