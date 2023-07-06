李玟Coco逝世｜曾辦億元婚禮 與加籍富商樂裕民分居2年 正辦離婚手續

天后李玟(Coco)輕生離世，終年48歲。李玟家姐李思林透露，CoCo數年前患上抑鬱症，但近日病情急轉直下。近年一直有傳Coco同加籍富商老公樂裕民(Bruce Rockowitz)出現感情問題，Coco離世後更有報導指Coco同Bruce已經分居2年幾，並正處理離婚手續。

2003年，李玟Coco喺品牌活動上認識企業高層Bruce，旋即打得火熱，二人相戀8年後於2011年結婚。已貴為國際天后嘅Coco因為認為喺成長地香港嘅日落下成婚最浪漫，於是選擇喺Sky 100行禮。當年Coco同Bruce嘅婚禮一連2日舉行，仲請到國際級歌手Bruno Mars等人演出﹐據報呢個婚禮耗資過億。

正辦理離婚手續

婚後李玟同Bruce住喺Bruce名下嘅南區過億豪宅。呢兩三年因為疫情，不時見到Coco分享家居照。但近年亦傳出Coco同Bruce婚變，指Bruce不止一次出軌，甚至連Bruce同前妻所生嘅女兒都企喺爸爸一邊，令Coco失望之餘亦停止喺社交平台追蹤2個繼女。

李玟離世後，有傳Coco早已同Bruce分居2年幾。由Coco喺媽媽同家姐嘅山頂屋企出事，由此可見Coco已經冇住喺南區同Bruce一齊生活嘅屋企。消息話Coco同Bruce正辦理離婚手續，已經大致處理好。