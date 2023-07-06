李玟Coco逝世｜李思林爆Coco生前掛心欣宜 默認婚變令李玟睇唔開

李玟(Coco)於昨日離世，胞姐李思林指Coco數年前因為抑鬱症，經過長時間與病魔抗爭，最終於家中輕生，延至昨日不治，與世長辭。由於警方向傳媒表示Coco在單位內割脈自殺，一度沒有呼吸脈搏，昏迷被送往瑪麗醫院搶救。李思林澄清指Coco不是割脈，死因有待法醫公布。她稱Coco出事前一星期已經很不妥，而Coco出事時，她正外出工作，而媽媽現時的情況亦頗令人憂心。

爸爸形象投射到老公身上

李思林稱Coco一直很堅強，乳癌同腳疾都不是令對方輕生的主因，純因為對感情的執著。她表示Coco為人單純，但因自小沒有爸爸，所以把老公投射了爸爸的形象，對Coco而言，Bruce是一個好爸爸，很會照顧女兒，而她一直恨有爸爸，可惜的是Bruce是老公不是爸爸，正正因為這個死穴令她看不開。

翻開昔日訪問，李玟表示自己的親生父親在她出生前已離世，只能從照片看到爸爸的樣子，並由媽媽獨力照顧她與兩位家姐。儘管媽媽其後改嫁，舉家移居美國，她坦言跟後父的關係疏離，一直很抗拒對方，直至大個才覺得對方其實也很好。