李玟Coco逝世｜李玟生前錄音再流出被老公嫌難服侍 Bruce好友代澄清

錄音中的女聲說︰「佢(Bruce)透過Rosanna去話俾我知，佢好upset，very upset，譬如本身我要將個卡拉OK system要換，因為呢個太(唔得)，呢個唔得，嗰個唔得，話high maintenance！Amazing！我…He forgot who he married and how much I helped him. This gonna be war.(他忘記了娶的是誰，我幫了他多少，這將會是場戰爭。)」

樂壇天后李玟CoCo上月5日離世，終年48歲。CoCo雖已化作輕煙，然而有關她的是非至今仍未停止。繼早前有她批評二家姐李思林的錄音流出之後，今日再有疑似她的聲帶流出，內容是她呻老公指她難服侍。

錄音非事實全部

其後Bruce的好友代為澄清，指CoCo擁有多套卡拉OK系統，Bruce在山頂白加道住宅設置了一套，在赤柱也置了一套。當Coco住在四季酒店時，他也在那裡置了一套。她不喜歡第一套，就換了另一套。她也不喜歡那一套，並想再換一套。由於每一套卡拉OK的價格非常昂貴，而Bruce的助理需要獲得批准才可以為她換。

未有拒絕 Coco要求更換

對方稱已按要求換了兩次，到最後也有按照Coco的要求去更換，並稱卡拉OK公司也知道，有收據可以證明，認為錄音並非反映事實的全部。對方又指「Bruce和Coco經常溝通。會討論重要的事情。當涉及日常需求時，助理們負責處理一切。這也是Coco的要求。對於日理萬機的商人來說，這也是非常常見的做法。

有不少粉絲希望有關李玟的傳聞及錄音可以停止，批評家人沒有盡力阻止沒完沒了的是非，讓李玟走得不安樂，認為這樣停不了的傳聞及爭拗對死者欠尊重。