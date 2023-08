李玟Coco逝世｜李玟生前錄音再流出被老公嫌難服侍 Bruce好友代澄清

樂壇天后李玟CoCo上月5日離世,終年48歲。CoCo雖已化作輕煙,然而有關她的是非至今仍未停止。繼早前有她批評二家姐李思林的錄音流出之後,今日再有疑似她的聲帶流出,內容是她呻老公指她難服侍。

錄音中的女聲說︰「佢(Bruce)透過Rosanna去話俾我知,佢好upset,very upset,譬如本身我要將個卡拉OK system要換,因為呢個太(唔得),呢個唔得,嗰個唔得,話high maintenance!Amazing!我…He forgot who he married and how much I helped him. This gonna be war.(他忘記了娶的是誰,我幫了他多少,這將會是場戰爭。)」