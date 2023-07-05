李玟Coco逝世｜每10年有巨星殞落 李丞責年初預言有歌手逝世

歌手李玟(CoCo)於7月2日在家中輕生，延至今日(5日)離世，終年48歲，胞姐李秋林及李思林在社交平台公布死訊。CoCo是首位進軍美國歌壇的華人歌手，她更是首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱、首位在NBA籃球賽中場演唱美國國歌、首位獲邀於美國洛杉磯迪士尼音樂廳（Walt Disney Concert Hall）舉辦個人演唱會的華語歌手，她的英語專輯更是全球發行。其死訊曝光之後，震驚全球。

貪狼化忌 能歌善舞的人出問題 今年初，堪輿學家李丞責師傅接受本報訪問時，特別指出今年是癸卯年，從紫微斗數來看，有一粒星是貪狼化忌，主能歌善舞的人會出問題。他說︰「唔係人人都能歌善舞，天干每隔十年都會出現藝人、歌手或當紅炸子雞有危險或有令人擔心嘅事。由73年開始，李小龍出問題；83年有武打巨星傅聲；93年就有陳百強同黃家駒；03年有張國榮、梅艷芳；13年係武打宗師劉家良，同當紅歌手陳僖儀，一踏入23年已經有顧嘉煇先生與世長辭。呢個係幾特別數據，我哋fans都要留意下自己偶像，希望可以打破癸年同貪狼化忌不幸嘅循環。」

去年體重暴跌 年初接受手術 去年年底，李玟在社交平台透露其身體出現問題，體重暴跌不足43公斤，而她的身體上更掛了一個引流袋，並曾留言說︰「LOVE、FAITH是自己最喜歡的2個詞，自己牢記在心裡，迫切需要用它們度過極其煎熬的一年，生活有時難的難以忍受，不過我以『女戰士』的態度無懼面對，並始終帶著笑容。」到2月初，她上載自己在病床上的照片，透露自己將要接受手術，擔心自己再也不能跳舞。