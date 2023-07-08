李玟Coco逝世｜炎明熹曾被李玟大讚必成「樂壇一姐」 難忘首次見面畫面：你永遠在我心裏

Mike ：關係 比家人般親近

對於Coco離世，Gigi沉默了兩日後昨晚(7日）終在社交網發文悼念，她坦言難忘第一次與Coco見面的畫面，並寫道：「原諒我哭了很久，今天終於鼓起勇氣。Coco姐：我永遠忘不了你，忘不了第一次見面時，你給我那個大大力的擁抱，忘不了你緊緊拖住我的手，忘不了你認真地跟我說的話，很多很多的話，更不會忘記你對我的叮囑，給我的温暖，親愛的Coco姐，你永遠在我心裏，我會永遠想著你。」至於，在節目中曾與Coco合唱《Monica》的Mike，他亦在社交網寫下長文悼念，他以姐姐稱呼Coco，坦言對方非常照顧他：「你就好像我親姐姐般照顧我，你是一個美麗而強大的人，告訴我永遠是我最強大的後盾和支持者，你隨和又感性，我和你分享開心的事，你會比我更開心，你非常照顧我，當我遇到問題時，你會把身邊所有能力者都通通介紹一遍給我，跟我一起分析。」

Mike更形容與Coco的關係比家人般親近：「你不是我血緣上的家人，我們的關係卻好比家人般親近……你經常說你是我姐姐，但你性格卻是一個很可愛的小女孩，還記得第一次見面我說我是從小看你長大，你笑的特別開心特別大聲 我們在一起選曲到凌晨三點，然後每一首都被卡掉，終於選到了一首我們都喜歡的。」