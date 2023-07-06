李玟Coco逝世｜王菀之靠Coco歌曲陪伴加國留學 遺憾未能與當年偶像合作

王菀之今天出席機鐵25周年活動，並在機鐵月台前首播新歌M V，與機鐵仔乘答機鐵的周年列車，並派禮物給歌迷。Ivana透露，新歌M V取材自她的真實故事，她15歲往加拿大讀書時也是乖坐機鐵往機場，王媽媽因擔心她一個人坐長途機，於是寫了一封長信給帶領他們這些未成年小朋友上機的機場服務員，希望可以多加照顧。

帶李玟的 《 我依然是你的情人 》出發 年紀輕輕便離家學習獨立，她表示自己同歌M V中一樣，最叻就係失魂周圍跌嘢，她最感謝李玟Coco的歌一路陪伴，「個陣我帶咗三隻CD上機，其中一隻就係CoCo的《我依然是你的情人》，係加拿大讀書日聽夜聽㗎。CoCo可以講係我兒時偶像，佢唱歌又叻，遺憾未有機會同佢合作過。尋日聽到佢過咗身嘅消息都覺得好震驚同埋唔開心，希望佢屋企人同埋鍾意佢嘅人都可以節哀順變。」 李玟Coco逝世整合｜割腕輕生匆匆走過48年傳奇一生 香港出生9歲赴美