李玟Coco逝世｜訃聞不見分居丈夫Bruce名字　籲將帛金撥捐慈善基金

記者官有紘／綜合報道
樂壇天后李玟（CoCo）5日病逝於瑪麗醫院，享年48歲，突如其來的消息，不僅震驚圈內好友，更讓許多粉絲不捨難過。隨李玟離世，現在告別禮訃聞也隨即曝光。
歌后李玟7月初驟逝，如今李玟訃聞（21日）透過香港報紙刊登，從訃聞上可以看到告別式將於7月31日晚間6時至10時舉行李玟的公祭，地點選在北角香港殯儀館一樓進行，遺體於8月1日火化。不過值得注意的是訃聞上面可以看到一個端倪，李玟已分居半年的老公Bruce的名字並未出現在訃聞上。
四個小時讓歌迷拜祭
從李玟的訃聞上可以看到，以純白作為背景，而右上角以及左下角都放有黑白的玫瑰圖片。訃聞今（21）日透過報社刊登，另外喪禮舉辦時間是7月31日下午4點，在香港殯儀館一樓大堂舉行設靈儀式。當日下午6點到晚上10的四個小時，會讓歌迷拜祭，其餘時間以私人形式舉行，隔日（1）日上午10點30大殮後，進行出殯儀儀式。
另外訃聞上面也有寫到，為延續李玟生前樂善好施的精神，望親友將帛金捐贈予「瑪麗慈善基金」或「關愛基金」。而這篇訃聞則是以兩位姐姐李秋林、李思林的名義刊登，其中包括了李秋林丈夫何錦麟的名字，但李玟的富商丈夫Bruce卻不見蹤影。
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