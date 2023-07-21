李玟Coco逝世｜訃聞不見分居丈夫Bruce名字　籲將帛金撥捐慈善基金

李玟家人將在今(21日)於香港報紙刊登她的訃聞，不過上面並未見到李玟丈夫Bruce的名字。（圖／翻攝自微博）

記者官有紘／綜合報道

樂壇天后李玟（CoCo）5日病逝於瑪麗醫院，享年48歲，突如其來的消息，不僅震驚圈內好友，更讓許多粉絲不捨難過。隨李玟離世，現在告別禮訃聞也隨即曝光。

歌后李玟7月初驟逝，如今李玟訃聞（21日）透過香港報紙刊登，從訃聞上可以看到告別式將於7月31日晚間6時至10時舉行李玟的公祭，地點選在北角香港殯儀館一樓進行，遺體於8月1日火化。不過值得注意的是訃聞上面可以看到一個端倪，李玟已分居半年的老公Bruce的名字並未出現在訃聞上。