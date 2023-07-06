李玟Coco逝世｜陶喆悼念「超平易近人」　舒淇盼「願天堂沒有苦痛」

陶喆︰心情擋不住的難過

陶喆在社交網站發文，「出道之前就耳聞這位能歌能舞，具有強大舞台魅力的女歌手。她身上聚集了許多diva的特質和氣場，她就是李玟 Coco Lee。當時，剛認識她的時候，我還記得她很親切地跟我說『you can also call me Ferren.』我那個時候還在想，小天后竟然好nice，平易近人，那就是我心中的Coco。今天得知她離世的消息，心情擋不住的難過。We will miss and always remember you, Coco.」。金馬影后舒淇也發文哀悼，「願天堂沒有苦痛」。