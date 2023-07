李玟Coco逝世｜陶喆悼念「超平易近人」　舒淇盼「願天堂沒有苦痛」

陶喆︰心情擋不住的難過

陶喆在社交網站發文,「出道之前就耳聞這位能歌能舞,具有強大舞台魅力的女歌手。她身上聚集了許多diva的特質和氣場,她就是李玟 Coco Lee。當時,剛認識她的時候,我還記得她很親切地跟我說『you can also call me Ferren.』我那個時候還在想,小天后竟然好nice,平易近人,那就是我心中的Coco。今天得知她離世的消息,心情擋不住的難過。We will miss and always remember you, Coco.」。金馬影后舒淇也發文哀悼,「願天堂沒有苦痛」。