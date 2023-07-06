李玟Coco逝世｜陶喆悼念「超平易近人」　舒淇盼「願天堂沒有苦痛」

華語樂壇天后李玟（Coco Lee），7月5日晚驚傳自殺過世，享年48歲。李玟過世的消息一出，藝人紛紛發文悼念。天王陶喆、金馬影后舒淇、陳嘉樺Ella及張韶涵等於社交網站哀悼。
陶喆︰心情擋不住的難過
陶喆在社交網站發文，「出道之前就耳聞這位能歌能舞，具有強大舞台魅力的女歌手。她身上聚集了許多diva的特質和氣場，她就是李玟 Coco Lee。當時，剛認識她的時候，我還記得她很親切地跟我說『you can also call me Ferren.』我那個時候還在想，小天后竟然好nice，平易近人，那就是我心中的Coco。今天得知她離世的消息，心情擋不住的難過。We will miss and always remember you, Coco.」。金馬影后舒淇也發文哀悼，「願天堂沒有苦痛」。
陳嘉樺︰希望李玟在另一世界做開心天使
陳嘉樺Ella也在Facebook發文悼念，「真的無法相信，陽光燦爛的妳，做了這個決定，妳的笑容有多燦爛，就讓我們有多心痛。希望妳無病無痛，在另一個世界做個開心的天使，不再有憂愁，請安息，也願所有愛妳的人一想到妳，也都保有好心情。R.I.P」。另外，張韶涵於Facebook發文懷念Coco，「R.I.P. 至今還無法相信 I will always miss you.」