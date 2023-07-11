李玟Coco逝世｜頭七將至 李玟2.2億物業生前簽下「長命契」全留母親

李玟（Coco）上周三（5日）不幸離世，終年48歲。CoCo頭七將至，各地歌迷自發舉行紀念活動，跟Coco去年合作《聲生不息》的內地歌手周筆暢在微博發文悼念，對於有傳頭七儀式會在台中或台北舉行，Coco二家姐李思林向台媒表示：「我沒有要辦任何儀式。」另有指家人為Coco舉行網上法會追思，李思林指該網上活動是人家自發的法會，每個星期都有定期做的，她當然歡迎大家參加，但強調並非自己特別為妹妹做的追思法會。

名下共有七個物業

至於李玟的遺囑被指會將遺產全給86歲母親，不過傳聞卻指Coco的加拿大籍富商老公Bruce有意推翻亡妻遺囑，據知Coco在香港名下有七個物業，全部是豪宅或是商業用途，大部分位於香港島傳統地段，包括山頂、中半山、西半山等，總市值高達2.2億港元；其中有四個房地產以長命契與媽媽持有，市值分別是6,000萬港元、3,800萬港元、2800萬港元，在Coco死後將轉到媽媽名下，而另一個位於西半山羅便臣道的3,000萬港元物業，則是母親與兩個姐姐以長命契持有，而且所有物業全部沒有負債抵押狀態，被推測Coco早年一次過買下，或是已經繳清貸款。

長命契究竟係乜？

此外，Coco尚有以獨資公司名義購買、價值6000萬港幣的別墅，至於兩個商業用店面，市值總共1,200萬港元，是與其母以合股公司形式持有。根據香港匯豐銀行網站說明，長命契是「聯權共有」，聯名人共同擁有物業，不得擅自轉讓，其中一位共有者去世，物業之業權便會自動轉移到其他在世的共有人身上。因此，若Bruce如外界所指將以夫妻共同財產為由分身家，並聲稱要把物業給自己的女兒，相信爭奪遺產有一定難度。