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娛樂
2023-07-07 10:00:55

李玟Coco逝世｜7年前獲買100公斤柑橘兼贈衣送錢　湖南83歲老翁聞噩耗哭泣

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老翁在寒冬白雪中賣柑橘維生。（圖／取自微博）

實習記者苗斯堯／綜合報道

李玟在5日經胞姊證實，因在家中輕生送醫後搶救不治，享年48歲，消息震驚各地華人。其中，一名住在湖南長沙的83歲老翁就透露，曾在7年前受到李玟的幫忙，聽到李玟離世的消息，讓他眼眶泛淚，想起當時的感激又感動的畫面，實在特別難過與不捨，時至今日仍記得李玟那顆溫暖的心。

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當時是2016年的冬天，李玟正好前往長沙錄製節目，期間得知附近有一位老翁，正在寒冬白雪中賣柑橘維生，於是請媽媽和姊姊買下剩下所有的柑橘，重量將近100公斤，分送給所有劇組人員及觀眾，接着又買了4箱補品及2件棉衣給老翁一家，最後再給了人民幣2000塊錢（約2159港元），希望能幫助到老翁，讓他早點回家休息。

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幫助到了整個村子

不僅如此，李玟還特地向外界宣傳這邊的柑橘，以至於後來老翁整村產的柑橘熱銷10幾萬公斤，這下子一舉幫助到了整個村子，舒緩了村民的經濟壓力。據了解，這名老翁名為張王漢，今年83歲，得知李玟離世的消息痛心不已，講到眼眶還泛淚，由於當時沒有留下電話號碼，無法當面再次答謝，如今能不忘當年恩情。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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