李玟Coco逝世｜7年前獲買100公斤柑橘兼贈衣送錢　湖南83歲老翁聞噩耗哭泣

實習記者苗斯堯／綜合報道

李玟在5日經胞姊證實，因在家中輕生送醫後搶救不治，享年48歲，消息震驚各地華人。其中，一名住在湖南長沙的83歲老翁就透露，曾在7年前受到李玟的幫忙，聽到李玟離世的消息，讓他眼眶泛淚，想起當時的感激又感動的畫面，實在特別難過與不捨，時至今日仍記得李玟那顆溫暖的心。

李玟Coco逝世整合｜割腕輕生匆匆走過48年傳奇一生 香港出生9歲赴美

當時是2016年的冬天，李玟正好前往長沙錄製節目，期間得知附近有一位老翁，正在寒冬白雪中賣柑橘維生，於是請媽媽和姊姊買下剩下所有的柑橘，重量將近100公斤，分送給所有劇組人員及觀眾，接着又買了4箱補品及2件棉衣給老翁一家，最後再給了人民幣2000塊錢（約2159港元），希望能幫助到老翁，讓他早點回家休息。